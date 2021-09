von Sabine Gems-Thoma

Die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle in Hohentengen schreiten voran. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung weitere Arbeiten für den Innenausbau vergeben. Mit der Fertigstellung wird Anfang April 2022 gerechnet.

Stand der Dinge

Matthias Bachmann vom gleichnamigen Planungsbüro gab einen Überblick über den derzeitigen Stand der Arbeiten. Die Gipserarbeiten an der Außenfassade seien in vollem Gange. Am Ostanbau sei die Unterkonstruktion für die Eternitplatten-Verkleidung angebracht. Im Westanbau seien die Liftanlage und Kühlzellen für den Küchenbereich eingebaut und die Küchenausstattung bestellt worden.

Für den Innenausbau der Mehrzweckhalle wurden im Gemeinderat Fliesenleger-, Maler-, Schlosser- und Schreinerarbeiten vergeben. Bis April 2022 sollen Ausbau und Sanierung fertig sein. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Die neue Wandverkleidung der Mehrzweckhalle soll wieder in Holz erfolgen, dazu lägen bereits Angebote vor. Für den Bühnenvorhang seien noch Details abzuklären. Fertiggestellt seien auch die Estrich- und Grundputzarbeiten für die Erneuerung der Sanitärbereiche, den Bühnenbereich und in den Anbauten. Lüftungsbau- und Sanitärinstallationen seien im Gange.

Weitere Arbeiten

Jetzt stand die Vergabe der Fliesenleger-, Maler-, Schlosser- und Schreinerarbeiten auf der Tagesordnung. Den Zuschlag für die Fliesenlegerarbeiten erhielt die Firma Andreas Schleith aus Küssaberg-Kadelburg (78.594 Euro). Die Malerarbeiten führt die Firma Michael Brockmann aus Lauchringen aus (23.726 Euro), die Schreinerarbeiten die Firma Andreas Grießer aus Klettgau-Geißlingen (35.921 Euro). Insgesamt blieben die vier Angebote rund 20.000 Euro unter den Kostenvoranschlägen. Bis zum 8. April 2022 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, sagte Bürgermeister Martin Benz.

Diskussion über Bauantrag

Eine längere Diskussion gab es über einen Änderungsbauantrag für den Bau einer Doppelgarage beim Umbau des Wohn- und Ökonomiegebäudes Lenkhof in Stetten. Der ursprüngliche Antrag wurde bereits genehmigt, jetzt soll die Garage größer werden und an anderer Stelle entstehen. Der Hof liegt im Außenbereich, wo besondere Bauvorschriften gelten. Vor einer Entscheidung möchte der Gemeinderat weitere Informationen des Bauherren über das Gesamtvorhaben und was mit dem Wirtschaftsgebäude geplant ist.