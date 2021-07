von Sabine Gems-Thoma

Frau Vollmer, Frau Stärk-Fink, warum hat sich die Gemeinde Hohentengen für das neue Konzept der Pflegewohngemeinschaft entschieden?

Vollmer: Die Gemeinde versteht sich als sorgende Gemeinde. Das fängt bei der Betreuung der Klein- und Schulkinder an und hat auch zum Ziel, dass die ältere Generation bis zum Lebensende gut versorgt ist und in der Gemeinde bleiben kann.

Stärk-Fink: Die Pflegewohngemeinschaft ist eine neue Wohnform in Ergänzung zu den vorhandenen Versorgungsangeboten der Sozialstation, dem Betreuten Wohnen, der Tagespflege und einem Pflegeheim.

Zur Person Yvonne Vollmer (51), verheiratet, vier Kinder, wohnt in Jestetten und ist als Diplom Verwaltungswirtin seit 2013 bei der Gemeinde Hohentengen angestellt. Seit 2019 ist sie Leiterin des Eigenbetriebs Gemeindeentwicklung. Kontakt unter Telefon 07742/853 86 oder per E-Mail (y.vollmer@hohentengen-ah.de).

Schon früh wurden die Bürger an mehreren Bürgergesprächsabenden in das Projekt miteinbezogen, ein Arbeitskreis aus Bürgermeister, Gemeinderäten, Caritasvertretern, Bürgernetzwerk, Bauleiter und engagierten Bürgern gebildet. Wie war die Resonanz?

Stärk-Fink: Es gab viele Fragen und Anregungen, baulicher und inhaltlicher Art, aus denen sich das Konzept allmählich entwickelt hat.

Vollmer: Aus den Beteiligungsabenden hat sich 2019 das Bürgernetzwerk mit der Sparte Nachbarschaftshilfe gegründet, die sich in das Projekt einbringen möchte.

Zur Person Sarah Stärk-Fink (38), verheiratet, zwei Kinder, wohnt in Hohentengen, ist Diplom Sozialwirtin und seit 2009 beim Caritasverband Hochrhein tätig. Seit 2019 ist sie dort Leiterin des Geschäftsbereichs „Wohnen und Service“. Kontakt unter Telefon 07751/80 11 55 oder per E-Mail (sarah.staerk-fink@caritas-hochrhein.de).

Kerngedanke sind die Selbstbestimmung und eine Beteiligung am Alltagsleben. Wie können sich die Pflegebedürftigen in die Wohngemeinschaft einbringen?

Stärk-Fink: Die Caritas als Anbieter, stellt eine Rund-um-die-Uhr Betreuung durch Präsenzkräfte. Was die Bewohner an Unterstützung benötigen und wollen, entscheiden sie weitestgehend selbst. Die Bewohner oder gegebenenfalls ihre Angehörigen, bilden ein Bewohnergremium mit einem Sprecher, das über Themen, wie zum Beispiel die gemeinsame Haushaltskasse, entscheidet. Wer Pflege bedarf, kann einen Pflegedienst selber auswählen oder man einigt sich auf einen gemeinsamen Pflegedienst.

Vollmer: Die Bewohner können sich nach ihren Möglichkeiten am Alltagsleben beteiligen, etwa beim Kochen oder Einkaufen. Dabei ist jedem selber überlassen, ob und wie er sich in die Gemeinschaft einbringen möchte.

Das Projekt Mit der Pflegewohngemeinschaft „Pfarrwiese“ möchte die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Caritas Sozialstation St. Verena neue Wege in der Pflege älterer Menschen gehen, die nicht mehr alleine Zuhause leben können. Selbstbestimmung und eine Beteiligung an der Gestaltung des Alltagslebens stehen im Mittelpunkt der beiden anbietergestützten Wohngemeinschaften mit acht und zwölf Plätzen in der Ortsmitte von Hohentengen. Viel Vorarbeit war nötig, um das Projekt zu verwirklichen. Ab Oktober sind die Wohnungen bezugsfertig.

Bei einer Pflegebedürftigkeit in seinem Heimatort bleiben zu können, ist vielen sehr wichtig. Wie kann der Bezug zum Dorf erhalten bleiben?

Vollmer: Da der Neubau zentral liegt, ist vieles, wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte oder die Apotheke, fußläufig gut zu erreichen. Das soziale Umfeld und die Angehörigen der Bewohner leben in der Nähe. Und über das Mitwirken der ehrenamtlichen Helfer unter der Organisation des Bürgernetzwerkes, die je nach Wunsch der Bewohner ihre Dienste anbieten können, angefangen vom Organisieren von Spielenachmittagen bis hin zu Fahrdiensten oder das Begleiten zu örtlichen Festen, gibt es einen ganz engen Bezug zum Dorf.

Wie liegen die Kosten für einen Platz in der Pflegewohngruppe im Vergleich zu einem „normalen“ Pflegeheimplatz?

Stärk-Fink: Die Kosten liegen in einem ähnlichen Rahmen. Bei Bedürftigkeit werden sie vom Sozialamt mitgetragen.

Vom gemeinschaftlichen Esszimmer (rechts der Küchenbereich) ermöglichen das große Fenster und der verglaste Zugang einen Blick in den Wohnbereich. | Bild: Schanz Architekten

Was, wenn sich die Pflegebedürftigkeit erhöht und der Bewohner nicht mehr am Gemeinschaftsleben teilhaben kann? Kann er weiterhin in der Wohngemeinschaft bleiben?

Vollmer: Eindeutig ja, soweit es medizinisch möglich und vertretbar ist. Das Ziel ist das Wohnen bis zum Lebensende.

Manch einer ist eher zögerlich bei der Vorstellung, in einer Wohngemeinschaft zu leben. Worin sehen Sie die Vorteile des Konzeptes? Was sollten zukünftige Bewohner mitbringen?

Vollmer: Ein großer Vorteil ist, dass man nicht alleine ist, bei gleichzeitiger Möglichkeit, sich in seinen Privatraum zurückzuziehen.

Stärk-Fink: Und man hat eine 24-Stunden-Präsenzkraft, die einem Sicherheit gibt.

Vollmer: Es erfordert sicher eine gewisse Offenheit, Alltag mit anderen gemeinschaftlich zu leben.

Sind die Betreuungsplätze nur für Bürger der Gemeinde vorgesehen?

Vollmer: In erster Linie wird dieses Projekt für unsere Hohentengener Bürger realisiert, aber wir sind natürlich auch offen für andere Interessenten, die in einem attraktiven Umfeld ihren Lebensabend verbringen möchten.

Gibt es schon Bewerbungen? An wen können sich Interessierte wenden?

Vollmer: Es gibt bereits einige Bewerbungen für einen WG-Platz. Interessierte Senioren und Angehörige können sich gerne an mich wenden. Zusammen mit Sarah Stärk-Fink wird ein Termin für ein individuelles Informationsgespräch auf dem Rathaus vereinbart.

Sind weitere Informationsveranstaltungen zum Sozialen Projekt „Pfarwiese“ vorgesehen?

Stärk-Fink: Am 31. Juli gibt es eine Baustellenbegehung für Interessierte aus der Gemeinde. Für Ende September ist ein „Tag der offenen Tür“ geplant.