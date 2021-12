von Sabine Gems-Thoma

„Es gibt nichts Überraschendes im Haushalt, was begonnen und angedacht ist, wird vorangebracht“, fasste Richard Wagner (CDU) zusammen und regte an, ein Gesamtkonzept für die Um- und Anbauten an das Rathausgebäude zu erstellen.

Eine längere Liste legte Rosi Drayer für die SPD-Fraktion vor. Sie wünscht sich unter anderem, dass angesichts steigenden Bedarfs in der Einzelfallhilfe der Umfang für die Schulsozialarbeit erhöht werde sowie eine Stelle für die Betreuung des schulischen IT-Bereichs eingerichtet wird. Perspektivisch sei das Schulgebäude in Lienheim anzuschauen.

„Ich könnte mir vorstellen, dass wir zusammen mit Küssaberg und In Via eine halbe Stelle für den Grundschulbereich in Hohentengen und Küssaberg schaffen, so dass die Schulsozialarbeiterin mehr Zeit für den Sekundarbereich zur Verfügung hätte“, so Bürgermeister Martin Benz.

Problematischer sah er eine Zusatzstelle im IT-Bereich, da es schwierig sei Fachleute zu bekommen und er die Aufgabe beim Land und nicht der Kommune angesiedelt sähe. Gut sei, so Drayer, dass mit dem Bau des Spielplatzes Herdern in 2022 das Spielplatzkonzept abgeschlossen werden könne.

Christian Brädler (Freie Wähler) begrüßt die Schaffung von weiterem Parkraum hinter dem Rathaus und dass sich die Gemeinde in Sachen Pfarrsaal einbringen wolle. Unbefriedigend sei weiterhin die Verkehrssituation bei der Kita Hohentengen. Hier sollte über bauliche Maßnahmen nachgedacht werden. Peter Schanz (Grüne) sah keinen Handlungsbedarf, da Tempo 30 hier verkehrsberuhigend wirke. Martin Benz versprach: „Wenn man etwas verbessern könne, wird es gemacht, in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde.“

In Sachen Pfarrsaal, erläuterte Martin Benz, bestehe ein hoher Sanierungsbedarf und die Kirchengemeinde sei auf die Gemeinde zugekommen, um auszuloten, ob ein gemeinsames Nutzungskonzept Sinn machen würde. In 2022 solle das Thema vertieft werden. Mathias Bachmann (CDU) wünscht sich einen Radweg von Stetten nach Günzgen. Dieser sei im Radwegplan des Landkreises, allerdings seien momentan im Kreis keine Gelder für die Umsetzung vorhanden, so Benz. Für Peter Schanz blieb die Frage offen, ob die im Haushalt eingestellten Mittel für die Baugebiete tatsächlich auch abgerufen würden. Ziel sei es, so der Bürgermeister, bei den „Untere Stauden“ in Hohentengen voranzukommen, eine Lösung für die „Hanfwiesen“ in Bergöschingen zu finden und die Grundstücksverhandlungen im Bereich „Untere Lenggen“ in Lienheim zum Abschluss zu bringen.

