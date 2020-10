von Sabine Gems-Thoma

Wer kennt es nicht: Beim großen Aufräumen zeigen sich so manche längst vergessenen Schätze und es kommt die eine oder andere Überraschung zutage. So ging es auch Lucia Burger, Gerlinde Ebi und Gerhard Etspüler, die jetzt aus den Funden aus Kirchturm, Pfarrhausspeicher und Pfarrsaal in Hohentengen auf vier Stockwerken des Kirchturms ein sehenswertes Museum eingerichtet haben. An der 500-Jahr-Feier der Pfarrkirche am 18. Oktober wird es eröffnet.

Die Feier Das „Museum im Kirchturm“ wird an der 500-Jahr-Feier der Hohentengener Pfarrkirche St. Maria am 18. Oktober eröffnet. Am Sonntag, 25. Oktober, wird Herbert Fuchs senior ab 14.30 Uhr einen Vortrag über das Leben in Hohentengen vor 500 Jahren halten und die neu gestaltete Kirchenchronik vorstellen. Für die Öffentlichkeit werden Führungen in Kleingruppen durch das „Museum im Kirchturm“ angeboten. Gruppenführungen können im Pfarramt unter 07742/925 50 oder per E-Mail (info@kath-se-ch.de) gebucht werden.

Anstoß für das „Museum im Kirchturm“ gaben die Aufräumarbeiten in der Sakristei, als im Rahmen der großen Renovierung der Kirche St. Maria neue Elektroinstallationen Platz finden mussten. Unmengen an verschiedensten Dingen kamen zum Vorschein. Auf die Frage: „Was machen wir damit?“ von Pfarrer Marcus Maria Gut, kam die spontane Antwort von Mesnerin Lucia Burger: „Ein Museum.“ Gerlinde Ebi stieg sofort darauf ein und hat mit Gerhard Etspüler einen geschichtsinteressierten Verbündeten gefunden.

Diese hölzerne Madonna ist mit einer Tragevorrichtung versehen, was darauf hindeutet, dass sie früher während einer Prozession mitgeführt wurde. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Im Februar trafen sich die Drei erstmals und es ging ans Putzen und Entstauben sämtlicher Stockwerke des Turms. Alles, was herumstand, wurde gesichtet, ein Teil auf einem Pfarrbasar verkauft, anderes entsorgt. Und etliches wurde behalten, wieder in einen ansehnlichen Zustand gebracht und aufgelistet. „Es war spannend, nach und nach herauszufinden, wofür es diente“, sagt Pfarrgemeinderätin Gerlinde Ebi und die beiden Mitstreiter nicken. „Gefühlt sind wir 1000 Mal den Turm hoch und runter gelaufen“, merkt Gerhard Etspüler an.

Bildertafeln eines Kreuzweges, eine Gebetsbank und verschiedene Stolen aus vergangenen Tagen sind im Museum im Kirchturm präsentiert. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Auf den beiden ersten Ausstellungs-Stockwerken sind Funde aus älterer Zeit ausgestellt, wobei die Frage auftauchte, woher sie kommen, ist doch die Kirche 1954 vollständig ausgebrannt. Eine hölzerne Prozessions-Madonna mit prächtigem Kleid, ein samtener Klingelbeutel mit Glöckchen an langem Holzstiel, prächtige Messgewänder, zwei aus Holzkisten hervorgeholte Klappaltäre mit Weihnachtsszene fallen ins Auge. Besonders stolz sind die drei Museumsleute auf einen Reliquienschrein, der einst im barocken Seitenaltar von 1739 gestanden haben muss. Die dritte Etage zeigt Funde aus neuer Zeit, darunter sind alte Orgelpfeifen, ein Kreuzweg, Osterkerzen und Gebetsbücher.

Vieles zu Entdecken gibt es auf den vier Stockwerken des Museums im Kirchturm. Bei den Aufräumarbeiten kamen unter anderem diese reicht bestickten Messgewänder zum Vorschein. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Schwarz dominiert das vierte Stockwerk, das der Beerdigungskultur gewidmet ist. Wer noch höher aufsteigt, landet im imposanten Glockenturm. Es ist eine eindrucksvolle Sammlung, bei der es viel zu entdecken gibt. Führungen sind für Gruppen auf Anfrage möglich.

Am 18. Oktober wird noch ein ganz besonderes Kleinod zu sehen sein, eine Ausgabe der Dietenberger Bibel aus dem Jahr 1564, die im Auftrag von Herbert Fuchs senior und Dr. Eugen Sigg restauriert wurde. Sie wurde vor einigen Jahren auf dem Dachboden des Pfarrhauses gefunden.