von Sabine Gems-Thoma

Auch in diesem Jahr wird es aufgrund der unsicheren Corona-Lage kein Weinfest in Hohentengen geben. Das hat das Weinfestkomitee mit Vertretern des FC Hochrhein und des Musikvereins Hohentengen einstimmig entschieden. Wie die Inzidenzzahlen am zweiten Wochenende im September liegen werden, darüber kann nur spekuliert werden und damit auch, welche Auflagen und Einschränkungen bestehen werden. Ob 1500, 750 oder noch weniger Besucher bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien erlaubt sein werden, ist völlig offen.

Die erwarteten Einschränkungen

Das Rathausplatzgelände und der Platz für die Fahrgeschäfte müssten eingezäunt, Eingänge eingerichtet, Einlasskontrollen mit Registrierung vorgenommen werden und die Besucher gegebenenfalls auf Testung, Genesung oder Impfung kontrolliert werden, was einen hohen Aufwand bedeutet. „Auch das finanzielle Risiko ist dabei nicht zu unterschätzen. Kommt dann noch schlechtes Wetter dazu, werden wir sicherlich rote Zahlen schreiben müssen“, sagt Martin Burkhard vom Organisationskomitee.

Alternative wird verworfen

Überlegungen, eine alternative Veranstaltung in kleinerem Rahmen anzubieten, wurden wieder verworfen. Jetzt hoffen die Organisatoren, dass das beliebe und größte Fest in der Gemeinde im kommenden Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Es wäre dann das 33. Hohentengener Weinfest.