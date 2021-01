Diesem Irrtum saß gestern zunächst auch Hohentengens Bürgermeister Martin Benz auf, dessen Gemeinderat am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Rathaus-Saal tagt. Die Sitzung ist öffentlich, also können auch Zuhörer aus der Bürgerschaft teilnehmen. Bei unserer Anfrage war Martin Benz allerdings zunächst davon ausgegangen, dass zwar Rats-Sitzungen nach 20 Uhr erlaubt sind, interessierte Bürger wegen der Ausgangs-Beschränkungen aber gar nicht teilnehmen können: „Ein echtes Dilemma!“, so der Rathaus-Chef. Ein Sitzungs-Beginn schon um 18 Uhr sei aus beruflichen Gründen nicht möglich, weil dann die Landwirte unter den Gemeinderäten außen vor wären.

Auswirkungen auf Tagesordnung

„Die Tagesordnung ist aber bewusst so gewählt worden, dass keine Themen behandelt werden, die elementar für die Gemeinde-Entwicklung sind“, so Martin Benz. Deshalb geht es heute Abend nur um Arbeitsvergaben für die Erweiterung der Mehrzweckhalle Hohentengen sowie um die Höhe des „Erfrischungsgelds“ für die Wahlvorstände bei den nächsten Landtags- und Bundestagswahlen.

Schwer durchschaubar

Beim späteren Durchforsten der Corona-Verordnung stellte Martin Benz dann fest, dass Besucher doch erlaubt sind: „Es hat mir nach Ihrem Anruf keine Ruhe gelassen. Man muss zwischen Paragrafen hin und her springen, um den entsprechenden Passus dann unter Paragraf 10, Ziffer 4 zu finden – die Verordnung ist leider alles andere als übersichtlich!“, so der Hohentengener Rathaus-Chef. Doch am Ende überwiegt bei Martin Benz die Zufriedenheit, dass er die irrtümliche Annahme eines Besucher-Tabus beseitigen konnte.

Früherer Beginn in Küssaberg

In Hohentengens Nachbar-Gemeinde Küssaberg war die Gemeinderatssitzung übrigens am vergangenen Montag mit Rücksicht auf die Ausgangs-Beschränkungen ab 20 Uhr schon auf 18 Uhr vorverlegt worden...