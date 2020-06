Shoppingflüge für 19,90 Euro in Europas Metropolen. Das ist für ihn ein Gräuel. Das Gejammer der Wirtschaftsbosse der Riesenkonzerne kann er fast schon nicht mehr hören. Solche Dinge sollten, wenn es nach Bürgermeister Martin Benz geht, in der Zeit nach Corona anders werden. Bei allen Sorgen, auch um die Gemeindefinanzen, erkennt er in der Krise Chancen.

Mit Optimismus und Hoffnungen

„Zum Beispiel die Erkenntnis, dass Vieles auch ohne reisen und herumfahren geht, dass die Mobilität eingeschränkt ist, ohne dass man Verluste erleidet“, sagt der Rathauschef in einem Telefonat mit Überzeugung. Obwohl er weiß, dass persönliche Kontakte nach wie vor wichtig sind. Er versucht sich, seine Familie und die Gemeinde gut durch die Krise zu steuern. Und das mit viel Optimismus und Hoffnungen.

Seine persönliche Einschätzung

Generell beurteilt er die Lage wie alle anderen: „Die Corona-Pandemie bringt einen riesigen Einschnitt in alle Lebensbereiche. Das heißt, es gibt Ein- und Beschränkungen auch im privaten Leben.“ Er denkt an die Umwelt und das Klima. „Wir müssen uns überlegen: Wie stellen wir uns künftig auf.“ Seine Familie und er versuchten, sich an alles zu halten. Er spricht vom Schutz seiner Mitarbeiter. Benz: „Mit dem Personal haben wir die Lage und Maßnahmen besprochen, Lösungen erarbeitet. Alle Entscheidungen waren einstimmig.“

Persönlich habe er jetzt viel mehr Zeit. Hauptversammlungen und Veranstaltungen der Vereine zum Beispiel fallen weg. Benz rechnet vor: „In der Regel bin ich an 300 Abenden im Jahr weg. Der Wegfall ist schon positiv spürbar.“

Wichtige Einnahmen fallen weg

Was die finanziellen Ausfälle betrifft, sieht Benz auch seine Gemeinde vor einer Riesenaufgabe. Zu den Steuereinnahmen gebe es im Augenblick keine verlässlichen Zahlen. Die Gemeinde kalkuliert mit etwa 2,6 Millionen Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen und 1,1 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen.

Er schätzt, dass es 1,7 Millionen Euro weniger aus der Einkommensteuer gibt. Bei der Gewerbesteuer rechnet er mit Einbußen von 600.000 bis 700.000 Euro. „Aber das ist im Moment Kaffeesatz-Leserei“, sagt Benz.

Der Haushalt müsse dennoch durchforstet werden. In Kürze sollen dem Gemeinderat Lösungsvorschläge vorgelegt werden. „Wir schauen uns verschiedene Szenarien an, mehr geht nicht im Moment.“

Große Bauprojekte laufen

In den vergangenen Jahrzehnten habe man so gewirtschaftet, dass finanzielle Risiken kalkuliert worden seien, betont Benz. Die Gemeinde habe Geld angespart. So können jetzt wenigstens die größten Bauprojekte, das Soziale Projekt Pfarrwiese für 6 Millionen Euro und die Maßnahmen an der Mehrzweckhalle für 2,5 Millionen Euro durchgezogen werden. Diese Projekte seien durchfinanziert. Andere müssten verschoben werden. So viel steht fest.

Die Kindergartengebühren

Wie andere Gemeinden hat Hohentengen die Kindergartengebühren für den April und Mai erlassen. „Obwohl die Landeszuschüsse nicht gereicht hätten, um den Ausfall auszugleichen. Pro Monat nimmt die Gemeinde 30.000 Euro Gebühren für die Kinderbetreuung, 5000 Euro für die Nachmittagsbetreuung von Schülern ein. Benz versichert: Es gebe keine Kürzungen im Kita-Bereich.

Zur Person Martin Benz (59), geboren in Weil, verheiratet, drei Kinder, ist seit 1991 Bürgermeister der Gemeinde Hohentengen. Zu seiner Arbeit als Rathauschef, ist er in vielen Ämtern tätig. Die Liste ist lang. Um nur einige zu nennen. Benz hat seit 1994 einen Sitz im Kreistag. Er ist Vorsitzender der grenzüberschreitenden Abwasservereinigung (Hohentengen, Wasterkingen, Hüntwangen, Wil, Rafz Weiach, Kaiserstuhl und Fisibach), Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Küssaberg-Hohentengen und stellvertretender Vorsitzender des Schulverbands Küssaberg-Hohentengen. Bei den vielen Verpflichtungen bleibt, wie er sagt, kaum Zeit für Hobbys. Ein Anliegen ist, die Welt kennenzulernen.

Indes ist er froh darüber, dass es in Hohentengen keine Sterbefälle mit Corona gegeben habe. „Das macht Mut.“ Jammern ist für ihn ein Fremdwort, Ängste seien Fehl am Platz. Seine leise Befürchtung ist, dass nach Corona alles so weiter geht wie vorher. Seine große Hoffnung: „Vielleicht nutzen wir doch einmal die Chancen.“