von Sabine Gems-Thoma

Darauf haben viele gewartet: Endlich gibt es wieder eine Bäckerei mit Café im Dorf. Am Samstag eröffneten Angelika Dritsu und Sakis Christou im ehemaligen „Stieber“ an der Hauptstraße ihr „Café und Bäckerei Gelo“ und erfuhren gleich großen Zuspruch.

Vier Jahre waren Bäckerei und Café nach dem plötzlichen Tod von Hans Stieber geschlossen. Im Dezember 2019 erwarb das Ehepaar Dritsu-Christou das Anwesen. Beide haben reichlich Erfahrung in der Gastronomie. Sakis Christou ist gelernter Koch und Kellner und legte 2019 in Griechenland seine Prüfung als Geselle im Bäckerei- und Konditorfach ab. 1997 kamen die Beiden nach Hohentengen, als die Eltern Dritsu zusammen mit Sakis Christou das Restaurant „Saloniki„ eröffneten. Zuletzt war Sakis Christou in der Schweiz tätig.

Etagenbackofen als Herzstück

„Wir wollten uns gerne selbstständig machen. Was im Dorf fehlte war eine Bäckerei und Konditorei mit Café. Da meinte Angelika, lass uns das doch versuchen“, erzählt Sakis Christou zur Motivation, ins Bäckerhandwerk einzusteigen. Bestärkt wurden sie durch Bürgermeister Martin Benz und viele Bewohner, die sich wieder eine Bäckerei mit Café im Dorf wünschten. Viel Arbeit wurde von der Familie und den örtlichen Handwerkern investiert, das Gebäude innen und außen renoviert, Küche, Theke, Verkaufsraum, Café und Backstube erneuert. Das Herzstück ist hier ein Etagenbackofen mit Steinplatten, auf dem die Backwaren besonders knusprig werden.

Das Ehepaar Dritsu-Christou sieht sich in der Tradition der beliebten Bäckerei Stieber, die Otto Stieber 1934 gründete und Sohn Hans 1977 übernahm. Dort backte auch Walter Schmid, längst pensioniert, der Sakis Christou jetzt stundenweise unterstützt und noch viele Rezepte weiß. Zwei weitere Kräfte helfen in der Backstube mit, einige Teilzeitkräfte im Verkauf und Café. Alles wird vor Ort handgemacht, die Mehle liefert die Blattert Mühle aus Bonndorf.

Griechische Spezialitäten

Neben den bekannten Brot- und Brötchensorten gibt es auch griechische Spezialitäten wie gefüllte Blätterteigtaschen, Gebäck, Torten, belegte Brötchen und ein „Grenzgängerbrötchen“ für die Pendler am Morgen. Neugierig machen auch die griechischen Tees, Olivenöle und Kekse im Sortiment. Im Café wird es – sobald die Corona-Lage es zulässt – Frühstücke und einen Mittagstisch geben. „Wir machen das alles mit viel Herz. Wir sind seit 23 Jahren hier und fühlen uns sehr zu Hause“, freuen sich die Beiden zusammen mit ihren drei Kindern auf die neue Aufgabe. Die Bäckerei hat von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 7 bis 16 Uhr.