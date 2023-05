Zahlreiche Ehrungen, ein Rückblick auf die Fasnachtssaison 2023 und ein Ausblick auf die Fasnacht 2024 sind in der Hauptversammlung der Narrenzunft Bohnenviertel Hohentengen auf dem Programm gestanden. Zunftmeister Peter Schäuble eröffnete die Sitzung und informierte die Anwesenden in seinem Jahresbericht ausführlich über die vergangene Fasnacht. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung über den Abend.

Erster Höhepunkt waren die Büttenabende, die nach drei Jahren Pause wieder stattfanden und ein voller Erfolg waren. Neu war die Hallendekoration, die speziell für die neu renovierte Halle vom Dekoteam unter der Leitung von Tanja Schäuble zusammengestellt wurde, sowie der Kartenverkauf über die App Event-Frog, welcher von Selina Wagner organisiert wurde. Weiter war der Verein bei Narrentreffen in Dogern, Berau und Eggingen sowie am Umzug in Stühlingen mit einer großen Abordnung dabei.

Der zweite Höhepunkt war die eigene Fasnacht im Ort, die am Schmutzige Dunschdig mit Wecken, Mehlsuppe-Essen und anschließender Rathausbesetzung, mit gut besuchtem Narrengericht, in seiner bewährten Form stattfand. Am Fasnachtssonntag fand der traditionelle Dorfumzug statt. Zahlreiche Zuschauer trotzten den kalten Temperaturen und feierten mit. Es folgten die einzelnen Berichte der Cliquenchefs über die Aktivitäten der Hexen, Gelbjacken-Hansele, Erzgräber, der kleinen und großen Garde sowie der Kassenbericht von Kassiererin Simone Hald. Deutlich zeigte sich bei allem, dass die Bohnenviertel-Narren das ganze Jahr über sehr aktiv sind.

Ehrungen für 420 Jahre

Anschließend wurden 13 langjährige Mitglieder für insgesamt 420 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Zunftmeister Peter Schäuble freute sich über die vielen Vorbilder, die mit ihrer Treue und Verbundenheit das Vereinsleben über mehrere Jahrzehnte mitgeprägt haben.

Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Regina Brädler, Martin Reinhard, Diana Bergmann und Daniel Fraas geehrt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Kleggau-Vereinigung wurden Heiko Zimmermann, Stefan Napoletano, Patrick Meier und Hans-Dieter Sträsler mit dem Großen bronzenen Orden der Kleggau-Vereinigung ausgezeichnet.

Als „nicht alltäglich und etwas Besonderes“ bezeichnete Peter Schäuble die Ehrungen für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Kleggau-Vereinigung für die Silke Geiler, Thomas Cahak, Martina Grande, Petra Pilss und Karin Granacher mit dem Großen silbernen Orden der Kleggau-Vereinigung ausgezeichnet wurden. Überreicht wurden die Orden von Hans-Peter Weber, dem Präsidenten der Kleggau-Vereinigung. Er beglückwünschte die Geehrten und freute sich ebenfalls über so viele Mitglieder, welche über Jahrzehnte das Brauchtum gepflegt und aktiv die Fasnacht mitgestaltet haben.

Im Juli findet eine Wanderung mit anschließendem Grillfest statt, zu dem alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Auch Planung und Organisation des Weihnachtsmarktes mit Nikolausumzug Anfang Dezember sind schon Thema, schreibt die Narrenzunft weiter in der Pressemitteilung.