von SK

Hohentengen: 30.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Sonntag, 21. August, in Hohentengen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 25-jährige Polofahrerin gegen 16.30 auf der Lienheimer Straße und wollte nach links in die Rheintalstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine von links kommende Opel-Fahrerin, die in Richtung Lienheim unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei gibt diesen mit 30.000 Euro an. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Grafenhausen: Unfallverursacher verschwindet von der Unfallstelle

Ein Unfallfahrzeug wurde der Polizei am Montag, 22. August, gegen 3.50 Uhr in der Schaffhauser Straße gemeldet. Hier war zuvor ein BMW die Schaffhauser Straße von der Ortsmitte herkommend in Fahrtrichtung Ühlingen-Birkendorf gefahren. In einer scharfen Linkskurve kam dieser dann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr er den hohen Bordstein, kam anschließend auf dem anliegenden Feld ins Rutschen und schlussendliche an einem Erdwall vor einem Wohnhaus zum Stehen. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle zu Fuß, bevor die Polizei eintraf. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Bordstein und das Flurstück wurden ebenfalls beschädigt. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer wird über das Nummernschild ermittelt, teilt die Polizei abschließend mit.

Bernau: Verletzter Motorradfahrer kommt ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag, 21. August auf der L 146 verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-Jährige gegen 11 Uhr als Letzter einer Vierergruppe mit seinem Motorrad die L 146 von Todtmoos kommend in Fahrtrichtung Bernau. In einer abschüssigen Linkskurve, auf Höhe des Parkplatzes Rotes Kreuz, kam der Mann, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er prallte gegen die Schutzplanke und kam zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Waldshut: Zeugensuche zu gestohlenen Autokennzeichen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18. August, 18 Uhr, und Freitag, 19. August, 8.40 Uhr, die Kennzeichen eines Hyundais gestohlen. Das Auto war laut Polizei im Lewesweg geparkt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/831 65 31) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.