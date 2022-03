von Sabine Gems-Thoma

Ein toller Erfolg für die gute Sache wurde der von Hanneliese Minor initiierte Flohmarkt für die Ukraine in Hohentengen. 2100 Euro kamen aus dem Verkauf der gespendeten Artikel, durch Geldspenden und Kaffee und Kuchenverkauf für Medikamente und Transportkosten zusammen. Der SPD-Ortsverein Hohentengen stockte die Summe um weitere 500 Euro auf. Mit den Spendengeldern soll die Aktion des Stühlinger Hausarztes Peter Haarmann, der zusammen mit seinem Praxismitarbeiter Simon Endres mit einem Arztmobil an die polnische Grenze gereist ist, unterstützt werden. Ebenso die Hilfstransporte durch die ukrainischen Fahrer der Stühlinger Spedition LOG Group GmbH.

Mit vielen älteren Menschen hat Hanneliese Minor von der Pension Hartenstein seit Ausbruch des Krieges gesprochen. „Die Hilfe ist auch als eine Art Selbsthilfe gedacht. Viele von den Älteren kennen den Krieg noch als Kind. Sie sehen jetzt die schrecklichen Bilder und möchten gerne helfen“, sagt sie. So kam die Idee, die Menschen zu aktivieren, selber etwas zu tun. „Wichtig ist es den Leuten zu wissen, dass die Hilfe auch ankommt“, erklärt Minor. Daher sollten Initiativen aus der Region unterstützt werden.

Einige flohmarkterfahrene Familien machen mit

Mit Plakaten wurde über den Flohmarkt informiert und zu Sach- und Kuchenspenden für den Verkauf aufgerufen. Gleich fanden sich auch einige Helfer, wie die flohmarkterfahrene Familie von Thierry Choquet, die beim Aufbau der Tische vor der Pension mithalfen und den ganzen Samstag über zum Verkauf parat standen. Von der Kaffeetasse über Bücher, Selbstgebasteltes bis zu Gitarre und Kinderhochstuhl reichte das Angebot der vielen Artikel, in der Pension gab es eine reichhaltige Kaffeetafel.

2100 Euro ist die stolze Bilanz der Aktion, damit hatte die Initiatorin nicht gerechnet und ist hoch erfreut. Der SPD-Ortsverein hat sich der Idee angeschlossen und spendete zusätzlich 500 Euro. Außerdem sollen die Einnahmen der SPD-Filmnächte am 22./23. Juli an die Ukraine gehen.

Hanneliese Minor will auch noch einen weiteren Flohmarkt veranstalten, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Solange wird der Restbestand zwischengelagert oder wenn klar ist, was aktuell wirklich gebraucht wird, an das DRK weitergegeben.