von Sabine Gems-Thoma

Es ist Herbst geworden. Die Blätter der Rebstöcke auf dem Weingut Engelhof in Hohentengen verfärben sich, die Trauben sind eingebracht und reifen im Keller. Dieses Jahr ist die Freude der Winzer groß.

Vom frostfreien Frühjahr über einen trockenen Sommer bis zum sonnigen Herbst haben die Trauben ideale Bedingungen gehabt und zeigen sehr gute Qualitäten im Spätlesebereich und das in ausreichender Menge.

„Endlich wieder ein Weinjahr, wo alles stimmt“, freut sich Kellermeister Alexander Schira. „Vom Frühjahr an haben sich die Trauben sehr gut entwickelt und sind aufgrund er Trockenheit absolut gesund geblieben.“

„Der Niederschlag Anfang September kam zum richtigen Zeitpunkt und hat ihnen sehr gutgetan. Dadurch bekamen sie nochmal einen perfekten Schub“, ergänzt Andrea Netzhammer.

Sonnige Tage und kühle Nächte während der Reifezeit brachten den Trauben die sehr guten Qualitäten mit fruchtigen und frischen Aromen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Auch die Zeit der Weinlese war sehr entspannt, kurz und intensiv und der Lesebeginn wie in den Vorjahren wieder sehr früh. Am 5. September ging es los mit den ersten Sorten: Solaris, Johanniter, Muscaris und Müller-Thurgau, Schlag auf Schlag folgten Weiß-, Grauburgunder und Rosé, dann der Spätburgunder und die Cabernet Sorten.

„Alle Sorten liegen im Qualitätsbereich Spätlese und weisen Oechslegrade um 90 auf“, sagt der Kellermeister. Mehr als die Oechslegrade sagen allerdings die Aromen, die sich in kühlen Nächten ausbilden können, aus.

Das Weingut Auf dem Weingut Engelhof der Familie Netzhammer wachsen in Hohentengen auf 20 Hektar, in Erzingen auf vier Hektar Fläche Weißweine (60 Prozent) und Rotweine (40 Prozent). Zu den zwölf Sorten zählen Müller-Thurgau, Gutedel, Grauburgunder, Weißburgunder, Johanniter, Riesling, Chardonnay, Solaris und Muscaris sowie die Rotweinsorten Spätburgunder, Regent und Cabernet Mitos. Mehr als 30 Wein- und Sektsorten unterschiedlicher Qualitäten und verschieden im Ausbau sind im Sortiment zu finden.

„Den Weinliebhaber erwarten in diesem Jahr kräftige Weine, die durch die kühlen Nächte ihre Fruchtigkeit und Frische bewahrt haben“, ist er rundum zufrieden mit der Qualität der Weine. Die ersten des Jahrgangs 2022 kommen Ende Februar in die Flasche.

Spannend wurde es gegen Schluss der Lese. Gerade noch rechtzeitig vor den starken Regenfällen waren alle Trauben im Keller. „Wir hatten ein tolles Team an Lesehelfern, aus acht Nationen und auch aus der Region kamen sie“, lobt Andrea Netzhammer.

Einer davon ist Praktikant Bram van Noord (24) aus den Niederlanden, nicht gerade als Weinland bekannt. Aber der junge Holländer, der Hotelmanagement studiert hat, hat seinen Fokus mittlerweile auf den Weinbau gelegt und selber dieses Jahr mit 520 Pflanzen den Grundstock für sein Weingut bei Alkmaar gelegt.

„Es gibt noch nicht viel Weinbau in Holland. Es sind vor allem Piwi-Sorten (Anmerkung: pilzwiderstandsfähige Sorten) die hier wachsen“, erzählt er. „Es gibt zwar keine Südhanglage bei uns, aber es funktioniert.“

In den Edelstahltanks und Barriquefässern reifen die Weine des Hohentengener Oelberg. Andrea Netzhammer, Kellermeister Alexander Schira und Praktikant Bram van Noord aus den Niederlanden freuen sich über einen sehr guten Jahrgang 2022. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Um mehr über den Weinbau zu erfahren, war er schon bei Winzern in der Pfalz und an der Mosel. Jetzt wollte er noch eine andere Weinbauregion in Deutschland kennenlernen und kam über das Internet auf den Engelhof. „Man lernt immer wieder Neues, kein Weingut ist gleich“, ist seine Erfahrung.

„Hier habe ich vieles gesehen, was ich noch nicht gemacht habe. Das hat mir gut gefallen. Es herrscht ein toller Teamspirit, alle arbeiten gut zusammen“, war er begeistert von seiner Zeit am Hochrhein. „Vor allem im Keller habe ich dazugelernt.“

Und welches ist sein Lieblingswein? „Ich liebe den Spätburgunder“, kommt sofort die Antwort – eine Sorte, die in Holland kaum zu finden sein wird. Ende Oktober geht es nach Neuseeland, zum Dazulernen und um einmal Urlaub zu machen.

Auch die Weinbauern im benachbarten Klettgau schwärmen von Jahrgang 2022. Lesen Sie hier, wie die Weinlese auf den Hängen der Gemeinde Klettgau und in Lottstetten war.