von Sabine Gems-Thoma

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Gemeindeetat von Hohentengen sind gravierend. Noch ist nicht klar, in welcher Höhe Mittel von Land und Bund zum Ausgleich fließen. 557.000 Euro fehlen allein an Einnahmen aus Gebühren. Sie sollen durch Einsparungen und Rückstellung von Investitionen aufgefangen werden. Bürgermeister Martin Benz legte dem Gemeinderat eine Übersicht über die Finanzlage vor. Es sei bislang unklar, wie die Liquiditätshilfen für die Gemeinden aussähen und wie diese verteilt werden. Unsicher seien auch die Daten der Mai-Steuerschätzung, die dennoch als Grundlage der von der Verwaltung vorgelegten Berechnung dienen. Im September soll eine außerordentliche Steuerschätzung stattfinden.

Die Planänderung Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 sind Einsparungen bei den Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro vorgesehen. Verschoben wird das Baugebiet „Untere Lenggen“ in Lienheim, das abschnittsweise realisiert werden soll; verschoben werden zudem der Bau des Bürgerhauses in Stetten und der Bau einer Waldhütte (2024); außerdem die neuen Parkplätze beim Rathaus und die Erneuerung des Spielplatzes in Herdern im Rahmen des Spielplatzkonzeptes der Gemeinde in 2022.

„Bei unseren Überlegungen haben wir uns von drei Grundsätzen leiten lassen. Wir wollen Einnahmeerhöhungen durch Gebühren- und Steueranpassungen so lange es geht vermeiden. Die Bereiche Bildung und Feuerwehr wurden von Kürzungen ausgeschlossen. Wir wollen im Ergebnishaushalt so nahe wie möglich an die „0“ heran“, legte Martin Benz dar.

Deutlich weniger Einnahmen werden bei der Einkommenssteuer (minus 330.000 Euro) und den Schlüsselzuweisungen (minus 240.000 Euro) erwartet. Bei der Gewerbesteuer gab es eine unerwartete Nachzahlung von 226.700 Euro, sodass im vorsichtig kalkulierten Plan 2020 noch ein Plus von 85.000 Euro erwartet wird. Im Vergleich zu den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen 2019 ergibt sich allerdings ein Minus von 470.000 Euro. Zusammen mit weniger Einnahmen bei Gebühren ergibt sich ein Minus von 557.000 Euro. Abzüglich des kalkulierten Überschusses von 253.600 Euro plus den Ausgaben für Hygieneschutzmaßnahmen von 50.000 Euro ergibt sich ein Defizit von 353.400 Euro. Eingespart werden soll beim Personal durch Streichen von Aushilfsstellen, der Zustandsuntersuchung von Kanälen und bei Unterhaltsmaßnahmen (230.000 Euro).

„Der Finanzhaushalt wird voraussichtlich 2020 und 2021 und sehr wahrscheinlich auch 2022 den Ergebnishaushalt finanzieren“, prognostizierte Benz. Bei den Investitionen muss gespart werden. Eine Neuverschuldung werde es nicht geben. 2021 rechnet die Verwaltung mit 801.000 Euro weniger Erträgen gegenüber dem Haushaltsplan 2020. „Wir legen Ihnen ein Szenario vor, mit dem wir leben können und Luft für 2021 haben. Ob es sich nach der Steuerschätzung im September noch so verhält, ist offen“, so Benz abschließend.