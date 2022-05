von Sabine Gems-Thoma

Lienheim – In der Vorabendmesse in Lienheim wurden acht Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Oswald in das Gemeindeteam berufen. Unter dem Motto „Jeder Mensch – ein Puzzleteil. Der Kirche ein Gesicht geben“ beauftragten Pfarrer Martin Metzler und Ehrenamtskoordinatorin Franziska Krauß die engagierten Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit Küssaberg-Hohentengen.

Die Seelsorgeeinheit St. Christophorus Küssaberg-Hohentengen besteht aus den vier Pfarrgemeinden St. Maria Hohentengen, St. Oswald Lienheim, St. Michael Rheinheim und St. Martin Kadelburg. Jede Pfarrgemeinde hat ein Gemeindeteam, das sich aus ehrenamtlich aktiven Mitgliedern mit unterschiedlichen Talenten und Begabungen zusammensetzt. Sie kümmern sich um die Ausgestaltung einer lebendigen Kirche vor Ort, etwa in der Vorbereitung der Feste des Jahreskreises, Organisieren und Ausrichten von Aperos, Aktionen für Ministranten, Familiengottesdienste, Andachten, Adventssingen und vielem mehr.

Im Gottesdienst erhielten Angie Voigt, Klarissa Rudigier, Margot Bernauer, Marlies Pfeffer, Simone Sutter, Johanna Scheuble, Martin Sutter und Stefan Weißenberger ihre Berufungsurkunde und ein Starterpaket. Schon zuvor waren alle acht Mitglieder in der Pfarrgemeinde in unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Bereichen aktiv. Umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Lienheim.