von Sabine Gems-Thoma

Dieses Jahr wird der beliebte Hohentengener Ferienspaß wieder stattfinden. Eine schöne Nachricht für alle Kinder, die sich auf die tollen Angebote zum Basteln, Forschen, Sport treiben und Natur erleben in den Sommerferien freuen. Die Organisation liegt auch dieses Jahr wieder bei Sandra Kaiser, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Schule Hohentengen.

Für Schulkinder von sechs bis 14 Jahren

Als sich Mitte Mai abzeichnete, dass es die Corona-Verordnung zulassen wird, die beliebten Ferienkurse wieder anzubieten und unter welchen Bedingungen, ging es ans Organisieren. „Es sind zwar erschwerte Bedingungen, aber es ist toll, dass der Ferienspaß wieder stattfinden kann und die meisten Kursleiter wieder zugesagt haben“, freut sich Kaiser. Das Programm richtet sich an Schulkinder von sechs bis 14 Jahren, egal auf welche Schule sie gehen.

T-Shirts gestaltet und Schnuppertauchen

Beliebt sind die Bastelangebote, die jedes Jahr Neues bieten. Dieses Jahr werden Fotoherzen erstellt, T-Shirts gestaltet, Werkzeugkiste und Nähkästchen gezimmert. Beim Musikverein Stetten-Bergöschingen kann man Windlichter verzieren. Sportlich geht es zu beim Radsportverein Lienheim, beim Minigolf oder Schnuppertauchen mit der Tauchschule Hochrhein.

Bachwanderung und Leseabend

Der Nabu bietet zwei Naturtage an, es gibt eine Bachwanderung, den Bohnerzweg in Küssnach zu entdecken und Abendteuer im Herderner Wald zu erleben. Förster Michael Albrecht lädt diesmal zum Waldforschertag nach Lienheim ein. Spannung verspricht der Leseabend des Bürgernetzwerkes. Und wer wissen möchte, wie man bei Verletzungen helfen kann, macht mit beim Erste Hilfe Schnupperkurs des DRK.

Programmhefte liegen aus

Die Programmhefte wurden bereits in der Grundschule verteilt, sind über das Schulsekretariat erhältlich und liegen auch in der Rheinheimer Schule sowie in den Supermärkten Boller und Wagner in Hohentengen aus. Die Erstklässler können ihre Anmeldungen bei den Lehrern, die Hohentengener Schüler im Sekretariat abgeben oder in die Gemeindebriefkästen beim Rathaus bis zum 7. Juli einwerfen. Der Anmeldebestätigung sind Infos zur Coronaverordnung und eventuelle Testungen beigefügt. „Wir müssen uns der jeweils aktuellen Situation anpassen, sind aber für alles offen“, erklärt Sandra Kaiser.