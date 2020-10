von Sabine Gems-Thoma

Davon träumen (nicht nur) kleine Jungs, einmal Rennfahrer zu werden. Einer, der sich diesen Traum erfüllt hat, ist Aaron Morf (22) aus Hohentengen. Mit dem Einstieg in einen Rennstall fährt er diese Saison seine ersten Rennen in der Tourenwagen Klasse. Und war mit zwei Podestplätzen bereits erfolgreich.

Aaron Morf, ambitionierter Hobbyrennfahrer aus Hohentengen, hat seine ersten Rennen erfolgreich bestritten. Hier beim Rennen am Salzburgring im Juli mit einem Chevrolet Cruze. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Seit 2017 lebt Aaron Morf mit seinen Eltern in Hohentengen, aufgewachsen ist der Informatiker in Eglisau. Autos haben ihn schon immer interessiert. Bei den Übertragungen der Formel-1-Rennen saß er mit seinem Vater vor dem Fernseher und am Computer waren es die Autorennspiele, die es ihm besonders angetan haben. Klar, dass er sobald wie möglich seinen Führerschein gemacht hat. Im vergangenen Jahr hat er seine Rennlizenz beim Rennstall Pfister-Racing in Unterfranken erworben, um überhaupt an Rennen teilnehmen zu dürfen. Dort wurden sie aufgrund seines Könnens und Fahrstils auf ihn aufmerksam und haben angefragt, ob er als Fahrer bei ihnen mitmachen möchte.

Hohentengen Die Hohentengener Narren sehen derzeit noch keine Fasnacht 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Der Rennstall stellt die Autos, Chevrolet Cruze, und organisiert europaweit Rennen für die zehn unter Vertrag stehenden Fahrer. „Das ist die Einstiegsklasse. Es sind offizielle Rennen, um Erfahrung zu sammeln und nachzuweisen“, erzählt Aaron Morf. Im Oktober 2019 fuhr er seine ersten beiden Rennen in Oschersleben und konnte sich mit einem 4. und 5. Rang gut platzieren. Das gab den Ausschlag, sich für die komplette Saison 2020 anzumelden. Sie umfasst sechs Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen. Keine leichte Entscheidung, kostet die Fahrer so eine Saison doch rund 25.000 Euro. Da sind sie auf Sponsoren angewiesen. Erste Unterstützer hat Aaron Morf bereits, Toyo Tires als Hauptsponsor sowie das Team von CarForce79 aus Dettighofen, in deren Werkstatt er sein Privatauto technisch verbessert.

Hohentengen Ein Parkplatzkonzept soll in Hohentengen dem Chaos und dem Ärger der Anwohner Abhilfe schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Wie trainiert er auf ein Rennen? Ab und zu leistet er sich Testtage auf den Strecken, das ist allerdings wieder sehr kostspielig. Ansonsten helfen Videos und ausgedruckte Pläne die Strecke kennenzulernen und die Ideallinie zu finden. Im Fitnesstraining wird die Muskulatur, besonders vom Nacken, gekräftigt, sein Hobby Mountainbiken bringt ihm die Kondition.

Erfolge und Ziele

Seinen größten Erfolg konnte er im Juli in Grobnik/Kroatien einfahren, in beiden Rennen ein hart umkämpfter dritter Platz. Was fasziniert ihn an seinem Sport? „Das Adrenalin, um an meine Grenzen zu kommen. Das kann man im Alltag nicht erleben. Austesten, was ich leisten kann, mich mit anderen messen und natürlich der Fahrspaß, wenn es mit über 200 km/h über die Strecke geht“, strahlt der sonst eher ruhig wirkende Hobbyrennfahrer. Seine Ziele? „Eine Saison zu gewinnen und damit die Chance in einer nationalen Rennserie mitzufahren.“ Und realistisch schätzt er ein: „Der Rennsport wird Hobby bleiben. Aber es wäre cool, wenn sich mehr ergibt und sich bei weiteren guten Platzierungen die Kosten durch Sponsoren decken lassen.“

Im November und Dezember stehen geballt noch vier Rennveranstaltungen an. Es wird eine spannende Zeit für Aaron Morf werden.