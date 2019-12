von sk

Ein Zeuge hatte gegen 20 Uhr freilaufende Pferde bei einem Pferdehof in der Nähe von Hohentengen bemerkt. Als er daraufhin im Pferdestall nachschaute, entdeckte er dort einen brennenden Heuballen. Ein Eimer voll Wasser habe genügt, um die Flammen zu löschen, so die Polizeiangaben. Dem Zeugen kam dann ein junger Mann entgegen, der dringend verdächtig ist, den Heuballen entzündet zu haben. Es kam zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige handgreiflich worden sein soll. Der 19-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung erwirkt.