Hohentengen "Ziel ist es, jungen Familien und Kindern zu zeigen, wie abwechslungsreich Blasmusik sein kann", sagt Dirigent Manuel Wagner über das neue Familienkonzert

Der Musikverein Hohentengen in Spielgemeinschaft mit der Musikgesellschaft Kaiserstuhl bietet anstelle des Festlichen Konzerts am Palmsonntag mit drei Kinderchören ein Familienkonzert. Dirigent Manuel Wagner erläutert die Besonderheiten dieses Formats.

Herr Wagner, 43 Mal spielte der Musikverein Hohentengen zum Festlichen Konzert auf. Warum wird die Tradition nicht fortgesetzt? Wie kam es zur Idee eines Familienkonzerts?

Natürlich sind wir stolz auf die lange Tradition und dass es jetzt eine andere Konzertform gibt, bedeutet nicht, dass es nicht mehr stattfinden wird. Die Idee eines Familienkonzerts ist schon länger in unseren Köpfen. Ziel ist es, jungen Familien und Kindern zu zeigen, wie abwechslungsreich Blasmusik sein kann. Neben unserem Stammpublikum möchten wir auch ein neues Publikum ansprechen. Dazu müssen wir uns auf das Publikum zu bewegen und uns facettenreich präsentieren. Am 10. Juni geben wir ein Kirchenkonzert mit dem Xangverein Extrem fin mit eher konzertanter Note in Hohentengen.

War es schwierig, die Musiker von diesem neuen Weg zu überzeugen?

In unserer Musikkommission waren wir uns schnell einig, dass wir so etwas machen wollen. Vielleicht waren einige anfangs skeptisch. Ich habe den Eindruck, jetzt sind alle gespannt darauf und fiebern dem Konzert entgegen.

Die Spielgemeinschaft präsentiert sich nicht nur mit einer neuen Konzertform, sondern auch an einem neuen Ort. Warum im Baggermuseum, und was ist das Besondere daran?

Wir haben das Ebianum damals musikalisch eröffnet und seit zwei Jahren den Traum, diesen tollen Konzertsaal dort, ausgestattet mit Bühne und Veranstaltungstechnik, nutzen zu können. Als deutsch-schweizerische Spielgemeinschaft können wir hier auch das Publikum gut zusammenbringen.

Wer wirkt alles mit? Wie wird geprobt?

Mit dabei sind unser Orchester, ein Projektchor der Gemeinschaftsschule Rheintal, Viertklässler der Primarschule Weiach, der Kinderchor Weiach und die Kinder unserer Musiker. Jeder Chor hat für sich geprobt, jetzt geht es an die gemeinsamen Proben mit dem Orchester.

„Paula und Hokai entführen auf eine wundersame Reise“ – Was verbirgt sich hinter diesem Titel, was erwartet die Zuhörer?

Es ist kein festes Theaterstück. Um die Musikstücke von konzertanter Blasmusik über Popsongs, Rock und Filmmusik hat unser Kreativteam eine Geschichte als Rahmen geschrieben, sodass viel Abwechslung und lustige Szenen entstanden sind, die jede Altersgruppe ansprechen.

Was wünschen Sie sich im Hinblick auf das Familienkonzert?

Dass wir tatsächlich neues Publikum erreichen und unser Stammpublikum halten können. Dass alle auf das Projekt gespannt sind, gerne kommen und eine schöne musikalische Stunde mit den Kindern und uns erleben.

Zur Person

der Spielgemeinschaft Musikverein Hohentengen – Musikgesellschaft Kaiserstuhl findet statt am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr im Ebianum in CH-Fisibach. Der Eintritt ist frei.

Manuel Wagner (37) hat am 1. April 2015 den Dirigentenstab bei der Spielgemeinschaft Musikverein Hohentengen – Musikgesellschaft Kaiserstuhl übernommen. Mit seiner Familie wohnt er in Buch-Haide in der Gemeinde Albbruck. An der Züricher Hochschule der Künste studierte er das Fach Jazztrompete. Seit Januar 2016 leitet er die Jugendmusikschule Bad Säckingen, unterrichtet Trompete und ist Blasmusikdirigent.