von Sabine Gems-Thoma

Eine gemischte Bilanz zog der Noch-Vorsitzende des Imkervereins Küssaburg, Emil Meier aus Stetten, in seinem Jahresbericht. Mit 165 Bienenvölkern sind es 15 mehr als im letzten Jahr. Die Bienenverluste über den Winter waren sehr unterschiedlich verteilt, lagen aber im Durchschnitt im üblichen Rahmen.

Zweites zu trockenes Jahr in Folge

Das Bienenjahr begann im Februar mit ungewöhnlich milden Temperaturen. Die Bienen entwickelten sich gut und die Obstbaumblüte brachte schönen Honig. Dann allerdings kam das schlechte Wetter und die Bienen brauchten ihren Honig selber.

Im zweiten trockenen Sommer nacheinander fielen viele Bäume Trockenheit und Käferbefall zum Opfer, sodass es beim Waldhonig schlecht aussah. Leider fehlen auch Felder mit Blüten. Sehr guten Honig brachten Brombeere, Linde und Sonnenblumen. „Insgesamt fiel die Honigernte sehr spärlich aus. Die Situation im Wald wird uns Imker wohl noch sehr zu schaffen machen, ist doch der Waldhonig immer hoch im Kurs gestanden“, so Emil Meier.

Zwei Schulklassen und eine Vorschulklasse aus Küssaberg waren zu Gast am Lehrbienenstand in Lienheim. „Die Begeisterung der Kinder, das ist immer eine große Freude“, sagte Meier, der zusammen mit Hans-Jörg Berndt den Kindern Einblick in die Imkerei gibt. Für Ordnung am Bienenstand sorgen Gerhard Wehrle und Evelyn Kutt. Gut besucht ist immer der zweiwöchige Imkerhock und auch der Stand am Weihnachtsmarkt in Hohentengen.

Neuer Vorsitzender

15 Jahre ist Emil Meier dem Imkerverein vorgestanden und hatte seinen Rücktritt bereits angekündigt. Einstimmig wurde Hans-Jörg Berndt zum Nachfolger gewählt, der dem scheidenden Vorsitzendende für sein engagiertes Wirken mit einem Präsent dankte. Stellvertreter bleibt Jürgen Sutter, Schriftführer Karl Schilling und Kassierer Fritz von Roth, der von einem Plus in der Kasse berichtete. Kassenprüfer sind Andreas Hampe und Rainer Rutschmann.

Bürgermeister Martin Benz versprach, im Rahmen der Erschließung angrenzender Grundstücke auch einen Anschluss des Lehrbienenstands an Strom und Wasserversorgung zu prüfen.

Infos zur Aktion „Rettet die Bienen“

Einstimmig wurde die Anhebung des Jahresbeitrages von fünf auf zehn Euro beschlossen. Emil Meier informierte über die Aktion „Rettet die Bienen“, die am 24. September startet. Ab 18. Oktober liegen Unterschriftenlisten auf den Rathäusern aus. Beim Grillhock saßen die Imker noch einige gemütliche Stunden unter den Linden bei ihrem Herbstfest zusammen.