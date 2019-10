von Sabine Gems-Thoma

Große Freude auf dem Hohentengener Weingut Engelhof: Alle 18 eingereichten Weine wurden beim renommierten internationalen Weinwettbewerb AWC Vienna 2019 ausgezeichnet. Gold gab es für einen 2018er Rosé, einen 2018er Weißburgunder und erneut für einen Kalkofen Chardonnay. 13 Weine erhielten eine Silbermedaille und zwei bekamen Bronze.

Die AWC Vienna gehört zu den anspruchsvollsten Weinverkostungen der Welt, bewertet nach strengen Verkostungsrichtlinien, ausschließlich in Blindverkostung. Farbe, Aussehen, Geschmack, Geruch und Besonderheiten gehen in die Bewertung ein. 12 617 Weine von 1756 Produzenten aus 42 Ländern aller Kontinente wurden auf der AWC Vienna 2019 verkostet.

Seit 2008 stellt sich das Weingut Engelhof der Gebrüder Netzhammer dem Weinwettbewerb. Dass es diesmal mit 18 eingereichten Weinen mehr als sonst sind, ist der Ausweitung der Sorten und des speziellen Ausbaus geschuldet. „Wir wollten wissen, wo wir damit stehen und haben daher auch unsere neuen Sorten wie Solaris und Muscaris eingereicht“, erläutert Kellermeister Alexander Schira. „Immer ein Garant für eine Goldmedaille ist unser im Barrique ausgebauter Kalkofen Chardonnay“, und so gab es auch diesmal Gold für den 2018er.

Gold für zwei regionale Sorten

Dass mit einem Rosé und einem Weißburgunder Qualitätswein zwei regionale Sorten mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurden, freut Andrea Netzhammer besonders.

Silber gab es für einen Cabernet Mitos 2015, die Sekte Pinot Brut 2013 und Pelagius Ertzli Gutedel trocken und für die 2018er Weine Chardonnay, Grauburgunder, Grauburgunder Auslese und Grauburgunder Spätlese, Müller-Thurgau, Spätburgunder Weißherbst, Weißburgunder Spätlese, Muscaris Cabinettstück, Seetröpfle Müller-Thurgau und Solaris Auslese. Bronze ging an den Engelhof Gutedel Orange Wine 2015 und einen Striegel Chardonnay 2018.

„Wir freuen uns riesig über den Medaillenregen. Das ist für unser Team und unser Bestreben eine tolle Bestätigung und zeigt, dass in Weinberg und Keller das ganze Jahr über der richtige Weg verfolgt wird“, so Andrea Netzhammer. Ende Oktober werden die Medaillen im Rathaus in Wien übergeben.