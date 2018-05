Hohentengen a.H. Vertreterinnen einer Einrichtung in Umkirch geben Impulse für Hohentengener Projekt Pfarrwiese

Beim vierten Bürgerbeteiligungsabend zum "Sozialen Projekt Pfarrwiese" berichteten Vertreterinnen einer Einrichtung in Umkirch über ihre Erfahrungen: pflegebedürftige Personen leben dort zusammen und gestalten den Tagesablauf mit. Jeder hat sein eigenes Zimmer, gemeinsam sind Küche und Aufenthaltsraum.

Neue Wege will die Gemeinde in der Betreuung pflegebedürftiger Senioren gehen. Zwei selbstbestimmte ambulant betreute Wohngruppen sollen dafür im "Sozialen Projekt Pfarrwiese" entstehen. Wie so etwas in der Praxis aussieht und funktioniert und welche Chancen es an Lebensqualität im Alter bietet, zeigte beim vierten Bürgerbeteiligungsabend der engagierte Erfahrungsbericht zweier Vertreterinnen einer Einrichtung in Umkirch.

An die 30 Interessierte waren auch an diesem Abend dabei. "Jetzt geht es in medias res. Wie kann ein selbstbestimmtes, ambulantes Pflegewohnen in der Praxis funktionieren", begrüßte Bürgermeister Martin Benz zusammen mit Katja Stark vom Caritasverband Hochrhein zu diesem Abend.

Zu Gast waren die Ärztin Ulrike Schmidt, Vorsitzende des Vereins Pflege-Wohngruppe am Mühlbach, die das vor einem Jahr realisierte Projekt Pflegewohnen auf vielfältige Weise unterstützt und Julia Schillinger, die als Koordinationskraft Kontakte zu Vereinen, Schule, Kindergarten herstellt, Verwaltungsaufgaben übernimmt und als Alltagsbetreuerin in der Pflegewohngruppe mitwirkt.

Beide berichteten sehr engagiert und überzeugt von dem neuen Modell. Elf, teils demenzkranke und stark pflegebedürftige Personen, leben hier zusammen und gestalten, ähnlich einer Familie, den Tagesablauf mit. Jeder hat sein eigenes Zimmer, gemeinsam sind Küche und Aufenthaltsraum. Vorwiegend kommen die Bewohner aus der Gemeinde oder sind über Angehörige mit der Gemeinde verbunden. "Wir möchten sie zu diesem Projekt ermuntern, es ist etwas ganz, ganz Spannendes", sind die bisherigen Erfahrungen sehr positiv. In Alltagstätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Putzen ist jeder nach seinen Fähigkeiten und Neigungen eingebunden. Unterstützt wird durch Alltagsbegleiter, die 24-Stunden am Tag präsent sind, und einen ambulanten Pflegedienst, je nach Bedarf.

Großen Stellenwert hat die Aktivierung der Senioren. "Lebensqualität, darum geht es in der WG", so Ulrike Schmidt. "Und um Würde und Selbstbestimmung." Dafür, auch das wurde deutlich, ist ein hohes Maß an Kommunikation der beteiligten Gremien, erforderlich. Im Mittelpunkt steht dabei das Bewohnergremium, beteiligt sind Alltagsbegleiter, Pflegekräfte, Ehrenamtliche und in Hohentengen, die Gemeinde als Bauherr und Vermieter. "Das hört sich kompliziert an, aber es funktioniert gut", so Schmidt.

Die Frage, ob auch eine Pflege von überwiegend Bettlägerigen möglich sei, wurde bejaht. "Bei uns dürfen alle bis zuletzt bleiben". Das ist auch Ziel des Projektes in Hohentengen. Im Mittelpunkt des nächsten Bürgerbeteiligungsabends am Mittwoch, 16. Mai, 19.30 Uhr, steht das Thema Bürgerschaftliches Engagement.