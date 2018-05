Diverse Bauanträge stehen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hohentengen. Außerdem legt das Gremium die Abschusszahlen für das Jagdjahr 2018/19 fest.

Diverse Bauanträge standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Außerdem wurden die Abschusszahlen für Sikawild für das Jagdjahr 2018/19 festgelegt. Sie bleiben unverändert.

Geändert wurde der ursprüngliche Bauantrag von Hans Stratmann aus Stetten auf Umnutzung und Umbau des ehemaligen Kindergartengebäudes im Auenweg 10 in Hohentengen. Statt zwölf Wohneinheiten und Aufstockung des Kindergartengebäudes sieht der neue Antrag sechs Wohneinheiten ohne Aufstockung des Gebäudes vor. Auch weiterhin sind 14 Stellplätze vorgesehen. Vorbehaltlich der Übernahme der Verkehrssicherungspflicht für die Zufahrt zur Tiefgarage durch den Bauherrn stimmte der Gemeinderat der neuen Planung zu.

Geändert wurde auch der Bauantrag auf dem unteren Teil des ehemaligen Kindergartengeländes, wo ein Doppelhaus mit einer Unterflurgarage nördlich des Gebäudes entstehen soll. Ursprünglich war eine Tiefgarage vorgesehen. Hierfür ist eine Vereinigungsbaulast der drei Grundstücke notwendig. Zur Kenntnisnahme wurde dem Gemeinderat der Bauantrag von Architekt Peter Schanz vorgelegt. Gebaut werden sollen ein neues Bürogebäude und eine Lagerhalle im Lienheimer Gewerbegebiet Außerdorf Ost, Sportplatzweg 20.

Keine Einwände gab es gegen den Bauantrag von Pirmin Steinbrunner auf Nutzungsänderung der 314 Quadratmeter großen bestehenden Lagerhalle im Gewerbegebiet Hohentengen, Industriestraße 8, zu einem Paketlager.

Zustimmung gab es in der Sitzung für den Abschluss eines Architektenvertrags mit dem Büro Schanz Architekten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hohentengen um eine Krippengruppe in Höhe von 54 502 Euro, ebenso zum Ingenieurvertrag für die Tragwerksplanung mit dem Ingenieurbüro Sättele, Löffingen (8226 Euro). Auch für den Neubau des Abschiedsraumes im Bestattungswald in Lienheim stimmte der Gemeinderat dem Vertrag mit dem Büro Schanz über Architektenleistungen (11 900 Euro) und Tragwerksplanung (3754 Euro) zu.

Abschusszahlen für Sikawild

In Abstimmung mit den Jägern und dem Forstamt wurden die Abschusszahlen für Sikawild für das neue Jagdjahr festgelegt. Mit 104 erlegten Sikas lag der tatsächliche Abschuss im Jagdjahr über den geforderten 89. „Das registrieren wir mit Wohlwollen“, so Bügermeister Martin Benz, angesichts der Schäden, die es nach wie vor gebe, die aber nicht mehr ganz so hoch seien wie früher. Brennpunkt ist das Jagdrevier Hohentengen-Mitte-II um die große Tanne. Hier erwarte man, dass ein höherer Abschuss erfolgt. Insgesamt bleibt es bei der Zahl von 89 Tieren.