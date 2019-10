von Sabine Gems-Thoma

Punkt 15 Uhr ertönte der Sirenenalarm in Lienheim. Ein Verkehrsunfall beim Sportplatzweg mit mehreren Verletzten war das Szenario der diesjährigen Herbstabschlussprobe der Lienheimer Feuerwehrabteilung in Zusammenarbeit mit dem DRK Hohentengen. Viele interessierte Zuschauer nutzten die Gelegenheit, die kommentierte Übung mitzuverfolgen.

Mittels Rettungsschere und Spreizer wird das Auto geöffnet, um den von einem Feuerwehrmann betreuten Schwerverletzten zu bergen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Schon zum vierten Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Lienheim die Bevölkerung dazu ein, bei ihrer Herbstabschlussprobe mitzuerleben, wie ein Einsatz im Ernstfall abläuft. Aufgrund erhöhter Geschwindigkeit war ein Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Stromschaltkasten geprallt.

Auch die Jugendfeuerwehrler waren am Einsatz bei der Herbstabschlussprobe beteiligt. Hier helfen sie mit beim Abtransport eines Verletzten. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Drei Personen waren in dem Fahrzeug, eine davon eingeklemmt. Unweit der Unfallstelle befanden sich zwei weitere verletzte Personen. Über Mikrofon erläuterte Christian Scheuble den Ablauf des Einsatzes, vom Absetzen des Notrufes an die Leitstelle, die Alarmierung über Sirene und Meldeempfänger, Ausrücken und Einsatzgeschehen. Aus allen Richtungen eilen die Feuerwehrler zum Gerätehaus, sobald die ersten umgezogen sind, rücken sie mit dem ersten Fahrzeug aus.

Interessiert verfolgen etliche Zuschauer die Übung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Lienheim und wissen jetzt, wie ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall abläuft. | Bild: Sabine Gems-Thoma

An der Unfallstelle verschafft sich der Gruppenführer, erkennbar an einer blauen Weste, einen Überblick und verteilt die Aufgaben. Ganz wichtig zur eigenen Sicherheit: das Absicherung der Unfallstelle.

Zwei Verletze können aus dem Auto aussteigen, auch die wenige Meter entfernten Verletzten werden rasch aufgefunden und vom DRK versorgt. Um die dritte schwerverletzte Person zu bergen, muss das Fahrzeugdach geöffnet werden. Hier kommen Brecheisen, Rettungsschere und -spreizer zum Einsatz. Die Scheiben werden entfernt, die Holme durchtrennt, dann vorsichtig das Dach abgehoben. Mittels Rettungsboard kann die Person schonend geborgen und dem DRK zur Versorgung übergeben werden. Während dessen stehen weitere Feuerwehrleute parat, um gegebenenfalls bei einer Brandentwicklung sofort einzugreifen.

Fachmännisch kommentiert Christian Scheuble, stellvertretender Gesamtkommandant, die Herbstabschlussprobe der Lienheimer Feuerwehr. Zuschauer Josef Wölfle und Lienheims Kommandant Johannes Sutter sind aufmerksame Beobachter (von links). | Bild: Sabine Gems-Thoma

21 Feuerwehrleute, sechs von der DRK und einige Jugendfeuerwehrmitglieder waren im Einsatz. Alles hat wie am Schnürchen geklappt. „Der Ablauf war gut, es hat alles funktioniert, wie es sollte und die Zusammenarbeit mit dem DRK, die bei einem Verkehrsunfall sehr wichtig ist, war auch tadellos“, zieht Kommandant Johannes Sutter ein positives Resümee.

Die Feuerwehr

In der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Lienheim leisten 22 aktive Feuerwehrleute, davon fünf Frauen, ihren Dienst. Untergebracht ist die Abteilung im Bürger- und Gerätehaus in der Rümikoner Straße. Das mit drei Stellplätzen ausgestattete Gebäude beherbergt zwei Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Fahrzeug des DRK. Kommandant ist Johannes Sutter. Kontakt per E-Mail (lienheim@feuerwehr-hohentengen.de)