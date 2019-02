von sk

Gegen 15 Uhr hatte die 46-Jährige zum Überholen eines Lkw angesetzt. Aus Fahrtrichtung Lienheim tauchte Gegenverkehr auf, sodass die Frau ihr Vorhaben abbrechen musste und wieder einscherte. Dabei streifte sie den Lkw. Der entgegenkommende Pkw musste in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Wagens fuhr weiter; es soll sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die betreffende Person wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut zu melden, Tel. 07751 8316-531. Am Auto der Frau und am Lkw wurde durch den Zusammenstoß ein Schaden von knapp 5000 Euro verursacht, so die Polizeiangaben.