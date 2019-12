von Sabine Gems-Thoma

Die Akteure des Radsportvereins Lienheim bringen ein neues Theaterstück auf die Bühne. „Der geschenkte Urlaub“ unter der Regie von Hady Sträsler ist am Samstag 21. Dezember, um 20 Uhr, am Sonntag 22. Dezember, um 18 Uhr, und am Mittwoch, 25. Dezember, um 20 Uhr in der Halle in Lienheim zu sehen.

Seit Mitte September treffen sich die zehn Akteure, Souffleuse Astrid Zimmer und Regisseur Hady Sträsler zwei- bis dreimal wöchentlich zur Probe. Diesmal sind Markus Gampp, Andreas Gampp, Simone Sutter, Martin Sutter, Amanda Buchmann, Willi Zimmer, Helmut Wagner, Ramona Schwarz, Bettina Ebner, Karin Teufel und Marco Lütti auf der Bühne zu sehen. Eine umfangreiche Vorarbeit ist die Stückauswahl, sie obliegt Hady Sträsler.

Das Stück spielt in einem Landgasthof, wo nicht nur die vermeintlich in Griechenland weilenden Johann und Lena Weisshaupt eintreffen, sondern noch einige Lügen mehr aufgetischt werden und zu heillosen Verstrickungen führen. Da behält nur einer einen klaren Kopf: Gastwirt Alwin. Karten gibt es an der Abendkasse. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Für Bewirtung ist gesorgt.