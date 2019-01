von Sabine Gems-Thoma

Höhepunkt der vergangenen Saison beim Tennisclub Hohentengen war die Feier zum 50-jährigen Bestehen. Bei einem Tag der offenen Tür wurden neue Mitglieder gewonnen. Wunsch der Vereinsspitze ist es, wieder mehr Nachwuchsspieler zu aktivieren. In der neuen Saison nehmen fünf Teams an den Rundenspielen teil. „Der Tag der offenen Tür wurde ein voller Erfolg. Es gab viele Interessenten, was mich riesig gefreut hat“, so Vorsitzender Martin Blossat. „Fünf Erwachsene und zwei Jugendliche sind an diesem Tag zu unserem Verein dazugestoßen.“

Neun neue Mitgleider

2018 traten neun Mitglieder dem TC bei, zehn traten aus. Sehr guten Anklang fand die Jubiläumsfeier im September, zu der auch viele Gründungsmitglieder gekommen waren. Auftakt der Saison war im April und damit recht früh. Auch dieses Jahr sollen die Plätze Ende März/Anfang April hergerichtet werden. Sportwart Christian Bonkowski zeigte sich mit den Ergebnissen der Runden-Spiele zufrieden.

Gute Erfolge der Aktiven

Die erste Herrenmannschaft erreichte einen zweiten Platz und steigt in die zweite Bezirksliga auf, die zweite Herrenmannschaft wurde Vierter in der zweiten Bezirksklasse, beide zusammen in Spielgemeinschaft mit dem TC Küssaberg. Die Damen erreichten einen dritten Platz in der zweiten Bezirksklasse, die Herren 40 wurden Dritter in der ersten Kreisliga, die Herren 60 Fünfter in der ersten Bezirksklasse. Alle Teams sind in der neuen Saison wieder dabei. Geplant ist ein Eröffnungsturnier und bei genügender Beteiligung eine Clubmeisterschaft.

Kooperation mit dem TC Küssaberg

Sechs Jugendliche trainieren im Verein, eine Mannschaft habe man damit jedoch nicht melden können, informierte Jugendwart Patrick Prescher. Die Kooperation mit der Schule werde fortgeführt, eventuell sollen Bambini am Jugendtraining teilnehmen können.

„Wir leiden darunter, dass in der Schule so viel Zeit verbracht wird und auch nachmittags Unterricht stattfindet“, bedauerte der stellvertretende Vorsitzende Günter Oehlenberg. Ein Problem sei auch, dass der Verein momentan keinen Trainer stellen könne. Hier werde weiter Ausschau gehalten, möglich sei auch eine Kooperation mit dem TC Küssaberg. Erfreulich war der Kassenstand. Durch Mitgliederbeiträge und einige Spenden zum Jubiläum wurde mit einem Plus abgeschlossen, so Kassiererin Alexandra Michel.