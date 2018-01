Hohentengen a.H. Tennisclub Hohentengen wird 50 Jahre

Der Verein startet ins Jubiläumsjahr mit einem wiedergewählten Vorstand. Die Kooperation mit der Schule wird fortgesetzt.

Mit erfolgreich abgeschlossener Sanierung des Vorplatzes um das Vereinsheim startet der Tennisclub Hohentengen in sein Jubiläumsjahr. Seit 50 Jahren kann auf der am Rhein schön gelegenen Anlage Tennis gespielt werden. Bei den anstehenden Neuwahlen gab es keine Veränderung, Vorsitzender ist weiterhin Martin Blossat. Ein neuer Vorplatz, neue Tische, Bänke und Markise runden die Tennisanlage mit ihren beiden Plätzen ab. Wermutstropfen ist ein Wasserproblem: Von oberhalb des Hangs kommt durch die Kanalisation Wasser auf die Plätze, sodass es dreimal den Sand weggespült hat, berichtete Martin Blossat. Seitens der Gemeinde wurde ein Graben gezogen und neuer Sand gesponsert. Die Ursache muss noch beseitigt werden. Guten Anklang fand das Sommerfest.

Fortgesetzt wird die Kooperation Schule-Verein, die immer dienstags stattfindet. Zwölf Jugendliche spielen im Verein. Eine Jugendmannschaft gibt es derzeit nicht, soll aber, eventuell wieder in Spielgemeinschaft mit Küssaberg, aufgebaut werden. Mit einem Plus wurde die Kasse abgeschlossen. 91 Mitglieder gehören derzeit dem Tennisclub an, neun weniger als im Vorjahr. Um wieder mehr auf sich aufmerksam zu machen ist an verschiedene Werbemaßnahmen gedacht, unter anderem an einen Tag der offenen Tür, eventuell verbunden mit dem Vereinsjubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens im September. Sechs Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil.

Die Damen 4-er Mannschaft erreichte den dritten Platz in der zweiten Bezirksklasse, die Herren 1 verpassten den Aufstieg aus der ersten Bezirksklasse, die Herren 2 in Spielvereinigung mit Küssaberg belegte den dritten Platz in der zweiten Bezirksklasse, die Herren 40 wurden Vierter in der ersten Kreisliga und die Herren 60 Zweiter in der ersten Bezirksliga.

Bei den Clubmeisterschaften siegten bei den Damen Alexandra Michel, bei den Herren Patrick Prescher, im Damendoppel Miriam Prescher und Alexandra Michel, im Herrendoppel Günter Oehlenberg und Christian Bonkowski, bei den Herren 50 Heiner Albiez.

Bürgermeisterstellvertreter Bert Kelz dankte dem Verein für die sehr schön gepflegte Anlage und die Jugendarbeit und hatte keine Probleme mit der anstehenden Neuwahl. Auf zwei Jahre wurden wiedergewählt: Vorsitzender Martin Blossat, Stellvertreter Günter Oehlenberg, Kassiererin Alexandra Michel, Schriftführerin Bettina Granacher, Jugendwart Patrick Prescher, Sportwart Christian Bonkowski, Beisitzer Ingo Dörflinger, Kassenprüfer Heiner Albiez und Sven Amann.