von sk

Wie die Polizei weiter angibt, war der Mann kurz nach 13 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße 6575 in Richtung Bergöschingen unterwegs, als bei der Fahrt durch ein Waldstück infolge des Sturms plötzlich eine große Eiche umfiel. Die Baumkrone traf den Ford und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro, so die Polizeiangaben. Der 79-Jährige am Steuer sei hingegen unversehrt geblieben.