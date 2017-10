Hohentengen a.H. Streit in Hohentengen eskaliert: Mann überfährt Kontrahenten mit dem Auto

Streit in Hohentengen eskaliert: Mann überfährt Kontrahenten mit dem Auto

Für einen 25 Jahre alten Mann endete die Auseinandersetzung mit einem 40-Jährigen mit seiner Festnahme. Er soll den Mann in Hohentengen mit dem Auto absichtlich überfahren haben. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in einer Klinik gefolgen.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde am Sonntagabend ein 40-jähriger Mann, nachdem er absichtlich von einem 25 Jahre alten Mann mit dem Auto überfahren worden war. Das berichtet die Polizei. Der 40-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohend sind. Zum Vorfall kam es nach 19 Uhr in Hohentengen.

Der Auslöser für die Auseinandersetzung liegt noch im Dunkeln. Laut Polizei wollte der 25-Jährige im Haus des 40-Jährigen eine Wohnung besichtigen. Jedenfalls verlagerte sich der Streit zwischen den beiden aus dem Haus nach draußen, in dessen Verlauf der 25-Jährige mit seinem Auto auf seinen Kontrahenten, der mit einem Schwert bewaffnet auf einer Grünfläche stand, zufuhr.

Wo er das Schwert herhatte und was er damit wollte, konnte noch nicht geklärt werden. Der 25-Jährige steuerte laut Polizeibericht auf den älteren Mann zu und fuhr dazu durch zwei Hecken. Nach der Kollision verschwand er. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Schwerverletzten. Der zunächst flüchtige Fahrer konnte noch am Abend festgenommen und sein Auto sichergestellt werden. Der 25-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft und die Kripo ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.