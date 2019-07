von Sabine Gems-Thoma

Ins Allgäu ging der zweitägige Jahresausflug der Landfrauen Stetten-Günzgen. Mit dem Bus am Bodensee entlang war die erste Station der Duft- und Kräutergarten des „Naturparadies Primavera“, anschließend ging die Fahrt durchs schöne Allgäu nach Gunzesried zu einer Sennereibesichtigung rund um die Käse Herstellung auf der Alpe „Gerstenbrändle“.

Am zweiten Tag stand eine Führung durch die Prunkräume der Residenz in Kempten (hier vor der Basilika St. Lorenz) auf dem Programm. Auf dem Rückweg genossen die 32 Landrauen beim „Skywalk“ in Scheidegg die tolle Aussicht beim Spaziergang auf dem Baumwipfelpfad.