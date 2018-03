Hohentengen-Stetten Stetten soll ein Bürgerhaus und einen Radweg bekommen

31 Stettener kommen zum Bürgergespräch. Das Bürgerhaus und der Radweg nach Hohentengen sollen vorankommen. Zum Bürgerhaus gibt es nochmals ein Bürgergespräch am 26. März.

Mit 31 Zuhörern fand das Bürgergespräch in Stetten eine äußerst gute Resonanz. Zwei wichtige Anliegen sollen 2018 verstärkt angegangen werden: Der Radweg von Stetten nach Hohentengen und die Sanierung der ehemaligen Schule in Stetten zu einem Bürgerhaus. Am 26. März können die Einwohner in einem weiteren Bürgergespräch Ideen dazu einbringen.

Abgeschlossen werden soll auch die Umrüstung der Straßenlampen mit LED-Leuchten. Nach der Sanierung des Lienheimer Hochbehälters soll der Hochbehälter in Stetten saniert, eine Quelle gefasst und eingeleitet werden.

Besonders zwei Anliegen liegen dieses Jahr für den Ortsteil Stetten im Fokus, informierte Bürgermeister Martin Benz. Für den Bau einer Radwegverbindung nach Hohentengen wird demnächst der Grunderwerbsplan vorliegen. Vier Varianten wurden von einem Ingenieurbüro erarbeitet. Zwei Varianten mit Streckenverlauf von Hohentengen aus rechts der L 161a, eine Variante links der L 161a und eine Variante durch ein Feld und am Waldrand entlang. Letztere käme aus Akzeptanzgründen eher nicht in Frage. Für die Varianten entlang der Landstraße gäbe es die meisten Zuschüsse. „Wir präferieren die Varianten rechts der Landstraße“, sagte Benz. Die Gemeinde Hohentengen werde den Grunderwerb tätigen, das Land habe finanzielle Beteiligung zugesagt.

Für das Bürgerhaus in Stetten sind Planungs

mittel im Haushalt der Gemeinde vorgesehen. „Wir möchten, dass Sie Ihre Meinung und Ideen einfließen lassen“, so Benz. Daher werde es zusammen mit dem Planer am Montag, 26. März, um 20 Uhr, ein Bürgergespräch geben, um das Projekt voranzubringen. Andreas Meier fragte nach in Sachen Nagra-Messungen. „Sie sollen Mitte des Jahres vorliegen“, sagte Bürgermeister Martin Benz.

Bernhard Morath plädierte für die Einführung einer Pferdesteuer zur Mitfinanzierung der Instandsetzung der Wege. „Hier ist das Land in der Pflicht, ein Pferdesteuergesetz zu erlassen. Das scheitert allerdings bislang an einer starken Lobby“, informierte der Bürgermeister.

Udo Sowa, Anlieger des Kinderspielplatzes, wollte wissen, ob ein Schild zur Einschränkung der Benutzungszeiten aufgestellt werden könne. Im Sommer sei es vorgekommen, dass hier Erwachsene noch nach 22 Uhr feierten. Die Lärmschutzverordnung sehe Ruhe ab 22 Uhr vor, allerdings sei ein Spielplatz kein Festplatz. Das sei auch ab 20 Uhr nicht in Ordnung und gegebenenfalls der Gemeinde zu melden, so Benz.

Einwohnerstatistik: Die Einwohnerzahl im Ortsteil Stetten liegt bei 334, das sind neun Einwohner weniger als im Vorjahr. Vier Geburten standen vier Sterbefälle gegenüber.