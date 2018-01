Hohentengen a.H. Soziales Projekt Pfarrwiese: Betreutes Wohnen in Hohentengen

Soziales Projekt Pfarrwiese: Betreutes Wohnen in Hohentengen

Rund 50 Interessierte waren zum zweiten Beteiligungsabend zum "sozialen Projekt Pfarrwiese" gekommen. Architekt Schanz stellte das Konzept unter Berücksichtigung von Bürgerideen vor: Es sind Einzelzimmer mit eigenem Bad, einer zentrale Wohnküche, Aufenthalts-, Haushalts- und Außenräumen vorgesehen.

Rund 50 Interessierte waren zum zweiten Bürgerbeteiligungsabend in Sachen soziales Projekt Pfarrwiese gekommen. Unter Berücksichtigung der gemeinsam erarbeiteten Bürgerideen wurde das Gebäudekonzept, in dessen Mittelpunkt die Einrichtung zweier ambulant betreuter Wohngruppen für Pflegebedürftige steht, von Architekt Peter Schanz nochmals vorgestellt. Nächster Beteiligungsabend ist am Montag, 5. März.

„Ich freue mich, dass wir wieder in voller Runde zusammen sind und sie mit uns das Projekt voranbringen wollen. Es ist das Projekt der kommenden Jahre. Weitere Interessierte können jederzeit einsteigen“, begrüßte Bürgermeister Martin Benz im Musiksaal der Schule, darunter auch Rolf Steinegger und Katja Stark vom Caritasverband Hochrhein und Philipp Steger, Pflegedienstleiter der Sozialstation Klettgau Rheintal.

Katja Stark stellte die Ergebnisse des ersten Abends zu den Fragestellungen, wie die Bürger in der Gemeinde leben, wohnen und alt werden möchten, in sieben Schwerpunkten vor. Wichtig sei es vielen, die Eigenständigkeit zu bewahren und die Nähe zur Familie. Genannt wurden unter anderem Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten, Beteiligung am Gemeindeleben, eine gute Infrastruktur mit ärztlicher Versorgung, Nachbarschaftshilfe und Hilfsdiensten, Kommunikations- und Unterhaltungsmöglichkeiten durch offene Treffs, ein Café, mehr kulturelle, sportliche und kreative Angebote, Mobilität und Bezahlbarkeit.

Wie sich die Bürgerwünsche im Gebäudekonzept wiederfinden lassen, stellte Architekt Peter Schanz vor. Zentral ist die Wohnform der selbstverantworteten ambulant betreuten Wohngruppen. Im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sind hierfür jeweils zwölf Einzelzimmer mit eigenem Bad, einer zentrale Wohnküche, Aufenthalts-, Haushalts- und Außenräumen vorgesehen. Statt vorgesehener Krankengymnastikpraxis im Erdgeschoss könnte hier auch ein Café mit Verkauf von Backwaren integriert werden. Im ersten Obergeschoss ist eine Praxis für zwei Ärzte geplant, im zweiten Obergeschoss ein Familienzentrumsraum mit Küche als offener Treff.

Fragen gab es etwa zur Größe der Wohngruppen, zur Schalldämmung, Ausstattung aller Wohnungen mit Balkon, ob die Tiefgarage altersgerecht zu nutzen sei, dem Betreuungsumfang und ob ein Verbleib bis zum Lebensende möglich sei. „Das ist das Ziel, dass man bis zum Tod in Hohentengen bleiben kann“, erklärte Martin Benz.

Weitere Termine

Drei weitere Bürgerbeteiligungs-Abende zum sozialen Projekt Pfarrwiese stehen bereits fest: