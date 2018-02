Hohentengen a.H. Sorgerechtsstreit in Hohentengen eskaliert: Frau überfährt Noch-Ehemann

Sorgerechtsstreit in Hohentengen eskaliert: Frau überfährt Noch-Ehemann

Am Sonntagabend ist in Lienheim ein Sorgerechtsstreit zwischen zwei getrennt lebenden Ehepartnern eskaliert. Dabei soll eine 38-Jährige ihren 34-jährigen Kontrahenten mit dem Auto angefahren und leicht verletzt haben.

Laut Polizeiangaben hatte zuvor der Streit wegen des Umgangs mit dem Sohn in der Wohnung des 34-jährigen Mannes in einer tätlichen Auseinandersetzung geendet. Dabei sollen beide Eheleute leichte Blessuren davon getragen haben. Die Frau fuhr dann mit ihrem Auto davon, bemerkte aber kurz darauf, dass sie noch das Handy ihres Mannes hatte. Deshalb kehrte sie um und übergab das Mobiltelefon einer Bekannten. Als die 38-Jährige wieder losfahren wollte, tauchte der Ehemann auf und stellte sich vor den Pkw der Frau, um sie an der Weiterfahrt zu hindern.

Die 38-Jährige sei trotzdem losgefahren und habe den Mann mit dem Auto aufgeladen. Der 34-Jährige sei auf die Straße gestürzt und verletzt liegen geblieben, so die Polizeiangaben. Im Krankenhaus hätten sich die Verletzungen aber als nicht so gravierend herausgestellt. Die Polizei kassierte den Führerschein der Noch-Ehefrau ein. Bei ihrem Kontrahenten bestand der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde.