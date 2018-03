Dettighofen Sorge um Grundwasserschautz: Dettighofen gibt Stellungsnahme zum geologischen Tiefenlager ab

In einem fast dreiseitigen Brief an das Bundesamt für Energie in Bern legt die Gemeinde Dettighofen ihre Stellungnahme zum geologischen Tiefenlager ab. Unter anderem wird in dem Schreiben die große Sorge um den Grundwasserschutz zum Ausdruck gebracht.

Die Suche nach einem geeigneten Standortgebiet für ein Atommüll-Endlager in der benachbarten Schweiz beschäftigte den Gemeinderat Dettighofen in seiner jüngsten Sitzung. Derzeit befindet sich das Verfahren am Ende der zweiten Etappe und nach wie vor sind neben Jura Ost die in unmittelbarer Nähe zur Staats- und Gemeindegrenze liegenden Standorte Nördlich Lägern und Zürich Nordost Teil des Sachplanverfahrens der Schweizer Behörden. In der folgenden dritten Etappe sollen diese verbliebenen Standorte vertieft untersucht werden. Im Rahmen der Vernehmlassung haben die betroffenen deutschen Gemeinden die Möglichkeit zur Stellungnahme. Als Gemeindevertreter sind Bürgermeisterin Marion Frei und Altbürgermeister Gerhard Riedmüller Mitglied in der Regionalkonferenz von Nördlich Lägern. Sie soll das Sprachrohr der Region im Rahmen des Sachplans Geologisches Tiefenlager sein. Seit Jahren laufen Bemühungen, auch in die Regionalkonferenz Zürich Nordost involviert zu werden. In einem fast dreiseitigen Brief an das Bundesamt für Energie in Bern legte die Gemeinde Dettighofen ihre Stellungnahme ab. Unter anderem wird in dem Schreiben die große Sorge um den Grundwasserschutz zum Ausdruck gebracht, da die Grundwasserströme tiefgründig zwischen der schweizerischen und deutschen Seite des Rheines wechseln. Bemängelt wird, dass es keine klar definierte und faire Regelungen der Partizipation für die deutschen Gemeinden gibt. „Wir haben einen grenzüberschreitenden Naturpark und planen gemeinsam das Radwegnetz mit den Nachbarn in der Schweiz, aber bei der Entscheidung über ein Endlager für radioaktive Abfälle werden wir nicht wirklich beteiligt“, so der Tenor im Gemeinderat. Vom Gremium wurde beschlossen, den Entwurf der Stellungnahme noch zu verschärfen, und so heisst es im letzten Absatz der Stellungnahme: „Wir fordern verbindliche und möglichst internationale Vereinbarungen hinsichtlich Abgeltungen, möglicher Störfälle oder einer radioaktiven Verseuchung unserer Region. Solange diverse Untersuchungen nicht grenzüberschreitend umfassend sind, der Grundwasserschutz nicht uneingeschränkt sichergestellt ist und eine nicht faire und zielführende Methodik angewandt wird, lehnen wir das geologische Tiefenlager ab.“