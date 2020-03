von Sabine Gems-Thoma

Ein harmonisches Miteinander wird im Kirchenchor Hohentengen-Stetten gepflegt. So gab es auch kein Problem bei der Besetzung der Vorstandsämter, da alle Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre zur Verfügung stehen. Eine besondere Ehrung wurde Bernadette Maier zuteil, die seit 50 Jahren aktiv im Kirchenchor singt und mit einer Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes ausgezeichnet wurde. Mit dem Abendgottesdienst in der Kapelle in Herdern und dem Gedenken an verstorbene Mitglieder stimmte sich der Kirchenchor Hohentengen-Stetten auf die diesjährige Hauptversammlung im Pfarrsaal ein.

Vorsitzende Andrea Steppeler begrüßte auch Pater Anoop und Diakon Wolfgang Spitznagel zu der Versammlung. Viele kirchliche Anlässe umrahmten die 37 Sängerinnen und Sänger mit traditionellem und modernem Liedgut. Ein Neuzugang war zu verzeichnen. Die 38 Proben und 13 Auftritte waren mit 82 Prozent gut besucht. Insgesamt bekamen sieben Mitglieder für eifrigen Probenbesuch ein Weinpräsent.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Bernadette Maier für 50 Jahre Singen im Chor. Zudem führt sie seit Jahrzehnten die Probenstatistik. Pater Anoop und Vorsitzende Andrea Steppeler überreichten ihr eine Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes und einen Gutschein als Dankeschön. Dem ausführlichen und wie immer humorvollen Bericht von Schriftführerin Martha Huber war zu entnehmen, dass im Chor nicht nur gesungen wird. Das nach wie vor sehr beliebte Kerzenziehen, ein gut besuchter Brunch zugunsten der Kirchenrenovation und ein Narrenfrühstück anlässlich des Kleggaunarrentreffens gehörten zum Jahresprogramm.

Vorsitzende Andrea Steppeler gab bekannt, dass der Chor am 4. Juli beim Diözesankirchenmusiktag in Freiburg dabei sein wird. Rundum zufrieden zeigte sich Dirigentin Doris Etspüler. Sie lobte ihre Sängerschar und schwor sie ein auf das Glanzlicht im neuen Sängerjahr, wenn am 18. Oktober der 500. Weihetag der Kirche St. Maria gefeiert wird.

Der Vorstand Vorsitzende des Kirchenchors Hohentengen-Stetten ist Andrea Steppeler, Stellvertreterin Antonietta Boller, Kassiererin Rosemarie Thoma, Protokollführerin Martha Huber, die Probenstatistik führt Bernadette Maier, Notenwartin ist Evi Peterhans. Die Kasse prüfen Luzia Burger und Anton Steppeler.

Diakon Wolfgang Spitznagel überbrachte die Grüße der Pfarrgemeinde. Er dankte dem Chor für sein Engagement und unterstrich das harmonische Miteinander, bevor er die anstehenden Neuwahlen leitete. Alle Mitglieder des Vorstandes waren zu einer erneuten Kandidatur bereit und wurden einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt.