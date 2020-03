von Sabine Gems-Thoma

Auf eine sportlich erfolgreiche Saison blickten die Mitglieder des Schützenvereins Alpenblick Bergöschingen zurück. Jelena Pfeiffer nahm am internationalen Luftgewehr-Jugendturnier teil und erreichte den siebten Platz. Timon Pliakas wurde Kreisjugend-Schützenkönig.

„Unsere Mitglieder hatten sowohl an den Kreis- wie auch Landesmeisterschaften und in den Rundenwettkämpfen erfolgreich teilgenommen“, freute sich Vorsitzender Bernd Merkt. Das Ostereierschießen 2019 fand tolle Resonanz: „Wir kamen mit unserem Küchenteam fast an unsere Grenzen“, so Merkt. Das Königsschießen wurde mit einem Kameradschaftsabend verbunden, was beibehalten werden soll. Schützenkönig wurde Lothar Ortlieb, 1. Ritter Andrea Rutschmann, 2. Ritter Jens Litterer. Der Pokal 62 ging an Stefan Pfeiffer. Relativ groß war der Aufwand für das Auflagen-Rundenschießen, das zum zweiten Mal von den Bergöschinger Schützen ausgerichtet wurde.

Stolz auf Leistungen

Absagen muss der Verein das Ostereierschießen 2020. „Wir überlegen, ob wir im Herbst einen Ersatz anbieten können“, so Merkt. Einen Überschuss in der Kasse vermeldete Bernd Oberst, trotz größerer Reparaturen an der Gasheizung. „Unser kleiner Verein ist sportlich sehr erfolgreich“, resümierte Sportwart Joachim Menden. Zehn Kreismeister, ein Mannschaftskreismeister und die sehr guten Leistungen der Jugendlichen, insbesondere von Jelina Pfeiffer und Timon Pliakas, die beide in der Disziplin Luftgewehr Kreismeister und Jugendvereinsmeister wurden.

Dass die Jugend fleißig trainiert, bestätigte Jugendwart Jens Litterer. Ziel sei eine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Jahrestrainingsbester war Joachim Kern mit 87 Trainingseinheiten.

Ehrungen: Für 25-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein Alpenblick Bergöschingen wurde Marcel Hermann geehrt; 40 Jahre ist Andreas Scheuble dabei, Katharina Meier und Achim Stoll seit 20 und Michael Gaiser ebenfalls 40 Jahre. Als Beisitzer bestätigt wurden bei den Wahlen in der Hauptversammlung Rainer Rutschmann und Werner Rutschmann, Winfried Schorn und Joachim Kern sowie die Kassenprüfer Andrea Rutschmann und Gerhard Maier.

Anmerkung der Redaktion: Die Hauptversammlung des Schützenvereins Alpenblick Bergöschingen hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden.