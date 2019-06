von Sabine Gems-Thoma

Seit 20 Jahren lebt der aus Amerika stammende Sänger, Musiker und Schauspieler Jonathan Price in Hohentengen. Er hat schon mit verschiedenen musikalischen Auftritten sein Publikum in der Region begeistert. Jetzt ist er mit seiner neuen Formation The Black Earth Band am Samstag, 20. Juli, beim Jazzfest Tiengener Sommer zu erleben. Demnächst bringt er seine erste deutsche Single heraus und steigt damit in ein ganz anderes Genre ein, die Welt des Schlagers.

Veränderungen gehören für ihn zum Musikgeschäft

Zurzeit bereitet sich der Musiker auf seinen Auftritt in Tiengen vor und arbeitet an seinem ersten Schlagersong. Beim Tiengener Jazzfest ist Jonathan Price zum vierten Mal dabei, nach den Auftritten mit den Bands Funky Frank, Soulconnection und Soul Circus jetzt mit The Black Earth Band. Den Gitarristen der Band hat er vor vier Jahren kennengelernt. Als dieser ihn zu einem Auftritt in Zürich einlud, hat ihm deren Musik sofort gefallen und wenig später war er als Sänger dabei.

Jonathan Price bei einem Auftritt in Tien­gen. | Bild: Archiv/Sprenger

Jeden Mittwoch tritt die Band abwechselnd in den Züricher Clubs „Barrio 5“ und „Brayton Bar“ auf und unterhält mit Jazz, Soul, Funk, Blues, Pop, aber auch Afro-Pop und Reggae. „Mit der neuen Band habe ich meine Bandbreite weiter geöffnet“, sagt Price. Was er bedauert ist, dass immer weniger Live-Auftritte von Bands gefragt sind und Veranstalter heute eher DJs engagieren. Das seien auch gute Leute, die gute Musik machen, aber es sei doch etwas anderes, wenn man direkt mit dem Publikum in Kontakt treten kann. Auch deshalb freut er sich auf das Jazzfest. „In Tiengen erwartet das Publikum eine Show mit sehr talentierten Musikern aus Afrika, England und Amerika, die Spaß, Freude und einfach gute Laune macht“, verspricht er.

Einem anderen Genre widmet sich sein neustes Projekt, die Produktion eines deutschen Schlagers. „Viele deutsche Sänger singen englisch, warum nicht ein Amerikaner auf Deutsch?“, hat er sich gedacht. Und: „Ich wollte mich selbst überzeugen, dass ich das kann. Und ich finde, es ist gut geworden. Ich glaube, das Lied hat eine große Chance.“ „Schokoküsschen“ heißt der Song und ist ein Lied über die Liebe. „Im Titel spiele ich mit meiner Hautfarbe, das hat etwas Lustiges. Der Refrain spricht an und kann schnell mitgesungen werden.“ Den Text hat er selber verfasst, die Melodie komponiert, das Stück instrumentiert und aufgenommen. Die Melodie ist flott und gefällig, der Refrain eingängig. „Es ist ein bisschen ein Happy-Lied. Jetzt hoffe ich, ein guter Produzent wird es nehmen und herausbringen.“ Wenn es gut ankommt, wird aus dem leidenschaftlichen Soul-, Pop- und Blues-Sänger, vielleicht auch noch ein Schlagersänger, wer weiß.