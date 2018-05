03.05.2018 18:00 Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. Richtig Handeln bei Feuer: Kindergärten und Schule in Hohentengen proben den Ernstfall

Am Montag wurde in den Kindergärten und der Schule in Hohentengen der Ernstfall bei Brand geprobt. Dabei prüften die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Hohentengen und Lienheim und DRK-Rettungskräfte das richtige Verhalten der Kinder und Jugendliche und gaben einen Einblick in den Dienst der Feuerwehr und des DRK.