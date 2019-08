von sk

Wie die Polizei angibt, war der Renault gegen 13.15 Uhr in einer leicht abschüssigen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Maschendrahtzaun durchbrochen und ist dann frontal gegen einen Baum geprallt. Der 37-jährige Fahrer wurde mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen; sein 41 Jahre alter Beifahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit auf der regennasser Strecke. Der Blechschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.