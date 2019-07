von Sabine Gems-Thoma

Es ist wieder soweit: Das Programm für den Hohentengener Ferienspaß vom 29. Juli bis 5. September liegt vor, die Anmeldungen werden bis Freitag, 12. Juli, entgegen genommen. Wieder hat der Förderverein der Schule mit Unterstützung von Vereinen und engagierten Privatpersonen ein buntes Sommerferien-Freizeitprogramm mit Kreativem, Naturerlebnissen, Sport und Ausflügen für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren zusammengestellt.

Kreativität gefragt

Neben Bewährtem sind dieses Jahr auch viele neue Angebote zu finden. Der Schwerpunkt liegt im kreativen Bereich mit abwechslungsreichen Bastelangeboten. Da werden Keramikfiguren bemalt, Schönes aus Glas hergestellt, Tiere aus Heu geformt, mit Holz gezimmert, ein Insektenhotel gebaut und Blumen gesteckt. Natürlich wird auch wieder gekocht.

Raus in die Natur!

Wer möchte, kann sich seine eigene Lippencreme in der Apotheke zubereiten. Mit dem Radsportverein geht es per Mountainbike durch den Wald. Das Bürgernetzwerk bietet einen Besuch der Rheinaue „Chly Rhy“ und einen Leseabend an. Beim Angelsportverein kann ebenso wie bei den Schützen, Feuerwehr und DRK hinein geschnuppert werden.

Abenteuer im Wald und am Teufelsbach sind zu erleben, auf eine Forscherexpedition geht es mit dem Förster und Fahrten zum Flughafen und Minigolfspielen sind im Angebot. Insgesamt kann aus 21 verschiedene Aktivitäten gewählt werden.

Neue Kursleiter dabei

Sandra Kaiser vom Förderverein der Schule Hohentengen freut sich, dass es der Vorstandschaft gelungen ist, wieder ein attraktives Programm anzubieten. „Neben den bewährten kamen auch einige neue Kursleiter auf mich zu, das fand ich toll.“

Anmeldung: Die unterschriebenen Anmeldungen können bis Freitag, 12. Juli, im Schulsekretariat abgegeben (für Erstklässler bei ihren Lehrern) oder in den Gemeindebriefkasten vor dem Rathaus eingeworfen werden. Falls jemand einmal verhindert ist, sollte er sich unbedingt rechtzeitig vor Kursbeginn beim jeweiligen Kursleiter abmelden.