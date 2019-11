von Sabine Gems-Thoma

Mit einem 4:3 Heimsieg der ersten Mannschaft gegen den FC Schlüchttal endete zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten das erste offizielle Spiel. In gut zwei Monaten entstand der 93 mal 54 Meter große wetterfeste, mit Korkgranulat versehene Platz auf dem sanierungsbedürftigen Hartplatz. Rund 490.000 Euro wurden investiert.

Start zum ersten Punktspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz des FC Hochrhein (rotes Trikot, schwarze Hose) gegen den FC Schlüchttal. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Zur offiziellen Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes begrüßte Vorsitzender Martin Burkhard bei einem Aperó vor dem Punktspiel insbesondere Bürgermeister Martin Benz, Gemeinderäte, Firmenvertreter, Partner der Bandenwerbung und Vereinsvertreter.

„Ich denke, es gibt kein schöneres Wetter, um den Kunstrasenplatz einzuweihen“, so Burkhard angesichts des Regenwetters augenzwinkernd. „So fällt es uns leicht, den großen Nutzen des Platzes zu verdeutlichen.“ Der erlaubt es, den Trainingsbetrieb auch bei schlechten Witterungsbedingungen durchzuführen.

Ein großes Dankeschön richtete er im Namen des Vereins an die Gemeinde für die unglaublich große Unterstützung, an die Task-Force mit Heinz Albiez, Pacco Rabl, Andreas Meier, Volker Helfrich, Richard Wagner und Christian Burkhard für die umfangreiche Vorplanung, Andreas Bachmann für die Bauleitung, unterstützt vom Platzwartteam Jürgen Meier und Markus Meier, an die ausführenden Firmen Rievo, Wolf und Knies, Drahtcenter, das Planungsbüro Burkhard Sandler und Vereinsmitglieder und Helfer für die erbrachten Eigenleistungen von rund 1000 Stunden.

Fachsimpeln an der Eckfahne des Kunstrasenplatzes: Der Platzwart des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten, Jürgen Meier (Mitte), erläutert die Pflegemaßnahmen für den neuen Platz. | Bild: Sabine Gems-Thoma

„Ich freue mich, dass wir einen äußerst gelungenen Platz seiner Bestimmung übergeben können“, wünschte sich Martin Benz, dass er motiviere, dazu beitrage die sportlichen Ziele zu erreichen und den Zusammenhalt zu fördern. Dank richtete er an die Vorstandschaft und alle Unterstützer, die einiges an Überzeugungsarbeit intern und extern hätten leisten müssen.

Von der Gemeinde wurde das Projekt vorfinanziert. Abzüglich der Zuschussmittel und Rückerstattungen aus Steuerzahlungen sowie der Eigenleistungen werden voraussichtlich 340.000 Euro von der Gemeinde getragen werden.

Trotz des Regens waren zahlreiche Zuschauer zum ersten Spiel gekommen. Das erste Tor auf neuem Platz schoss Timo Keslinke für den FC Hochrhein, der allerdings bis zur Halbzeit 1:3 im Rückstand lag. Vielleicht hat das Spiel auf der neuen Anlage dann doch motivierend gewirkt. Nach der Pause jedenfalls gelangen dem FC Hochrhein drei weitere Tore durch Timo Keslinke, Francesco Melina und Nico Maier zum 4:3 Endstand des Bezirksligaspiels.

Kunstrasenplatz

Der Kunstrasenplatz des FC Hochrhein Hohentengen-Stetten hat eine Größe von 93 auf 54 Metern. Er wird als Trainingsplatz und Ausweichplatz genutzt und ersetzt den sanierungsbedürftigen Hartplatz, der als Unterbau dient und mit einer Folie abgedichtet wurde. Eine drei Zentimeter dicke Gummimasse dient als Dämpfung und führt über Rillen das Wasser nach Außen. Darüber liegt der eigentliche Kunstrasen, in dessen Halme eine Sandschicht eingearbeitet ist, auf die das Korkgranulat aufgetragen wurde. Mit vorbereitenden Arbeiten wurde Anfang Juli begonnen, der eigentliche Platzbau dauerte gut zwei Monate.