Hohentengen a.H. Polizei fasst Villen-Einbrecher

Gefasst hat die Polizei den mutmaßlichen Täter, der beim Einbruch in eine Villa in Hohentengen einen Schaden von weit über 100 000 Euro verursacht hat.

Die Polizeidirektion Freiburg hatte vergangene Woche den Einbruch gemeldet, bei dem auch eine luxuriöse Mercedes-Limousine entwendet worden ist. Jetzt stellte sich heraus, dass dieses Auto schon am 31. Dezember ausgebrannt auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Thüringen gefunden worden ist. Die Ermittlungen der dortigen Polizei führten auf die Spur eines 27-jährigen Thüringers, der vor einiger Zeit in den östlichen Landkreis Waldshut verzogen war. Am 12. Januar durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Der Mann selbst soll sich im Nachbargebäude unter einem Bett versteckt haben, so die Polizeiangaben. Er hatte sich aus der Gemeinde bereits abgemeldet und seine Sachen gepackt. Laut Polizei ist ein Großteil Beute aus der Villa in Hohentengen bei dem 27-Jährigen sichergestellt worden. Den erbeuteten Schmuck hatte er angeblich schon versetzt. Laut Polizei soll der Mann den Einbruch gestanden und auch zugegeben haben, mit dem gestohlenen Mercedes einen Unfall verursacht zu haben. Anschließend habe er die Nobel-Karrosse mit Benzin überschüttet und angezündet. Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.