Hohentengen a.H. Platz für sechs Mehrfamilienhäuser

Der Gemeinderat billigt den Entwurf für eine Wohnbebauung. Am westlichen Ortseingang von Hohentengen sollen 32 Wohnungen entstehen.

Hohentengen (gt) Für die Überbauung des in Gemeindebesitz befindlichen Gebietes „Untere Klausen“ am westlichen Ortseingang von Hohentengen wurde im Gemeinderat vom Hohentengener Büro Schanz Projektentwicklungen eine Vorentwurfsplanung vorgelegt. Hier sollen 32 Wohneinheiten entstehen, von kostengünstigen Mietwohnungen über Eigentumswohnungen bis zum Bauen im Baugruppen-Modell. Das von der Gemeinde erworbene Gelände zwischen der Villa Schubert und der ehemaligen Arztpraxis Zeltsch wurde in einem ersten Schritt 2016 für eine Wohnbebauung unter festgelegten Vorgaben öffentlich ausgeschrieben. Außerdem wurden Planungsbüros, Bauträger und Baugenossenschaften angeschrieben.

Drei Bewerbungen waren eingegangen, lediglich die Bewerbung des Büro Schanz entsprach den Vorgaben. Sie sah den Bau von sechs Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 42 Wohneinheiten vor. Ein Drittel der Wohnungen sollten als kostengünstige Mietwohnungen erstellt, maximal ein Drittel als Eigentumswohnungen verkauft und bei einem Drittel zukünftige Bewohner als Teil einer Baugemeinschaft im sogenannten „Baugruppen-Modell“ als Bauherren direkt beteiligt werden.

Vor einem Verkauf der Grundstücke des Geländes wurde jetzt in einem zweiten Schritt von Peter Schanz ein Vorentwurf zur Bebauung vorgelegt. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind jetzt 32 größere Wohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Im vorderen Teil des Geländes an der Hauptstraße sind drei Häuser mit jeweils fünf Mietwohnungen auf drei Geschossen plus Dachgeschoss vorgesehen. Im hinteren Teil sollen drei Wohnhäuser im Baugruppen-Modell mit einmal sieben und zweimal fünf Eigentumswohnungen auf zwei Normalgeschossen und zwei versetzten Dachgeschossen sowie einem Tiefgeschoss mit Kellerräumen und Tiefgaragen entstehen. Alle Gebäude haben ein Flachdach. Die 32 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen sollen eine Größe zwischen 61 und 120 Quadratmetern haben, wären barrierefrei zu erreichen und verfügen über zwei Parkplätze. Die Zufahrt erfolgt im westlichen Teil, der Raum zwischen den beiden Gebäudereihen soll verkehrsberuhigt ausgebildet werden. Außerdem sind ein Spielgelände im südöstlichen Teil und Grünflächen vorgesehen. Einstimmig wurde vom Gemeinderat beschlossen, diese Vorentwurfsplanung der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans und einem Erschließungsvertrag zu Grunde zu legen.