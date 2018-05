Hohentengen a.H. Planungen für eine Nutzung des altes Schulhauses in Stetten laufen

Planungen für eine Nutzung des altes Schulhauses in Stetten laufen

Das ehemalige Schulhaus in Stetten ist in die Jahre gekommen und in einem energetisch schlechten Zustand. Doch wie soll das künftige "Dorfhaus" genutzt werden? Eine Arbeitsgruppe des Vereins "Dorfgemeinschaft Stetten" will jetzt ein Konzept erarbeiten. Eine erste Planungsskizze soll bis Mai vorliegen.

Was wird aus dem ehemaligen Schulhaus in Stetten? Um die Idee eines Dorfhauses zu realisieren, brachten in einer ersten Zusammenkunft über 50 Stettener ihre Ideen und Vorstellungen ein. Klar wurde, der Standort soll bleiben. Bis Ende Mai wird das Büro Bachmann einen ersten Planungsentwurf vorlegen.

„Es freut mich riesig, dass so viele die Gelegenheit nutzen und die Geschicke des Dorfhauses Stetten mit in die Hand nehmen“, begrüßte Bürgermeister Martin Benz die sehr zahlreich erschienenen Stettener Bürger.

1966 wurde das ehemalige Schulhaus erbaut, mit einem Zuschuss von 105 000 Euro und der Auflage, 50 Jahre keine andere Nutzung vorzunehmen. „Diese Zeit ist um, wir sind völlig frei in der Planung“, so Martin Benz. „Heute soll es um den Standort des Dorfhauses gehen und was den Stettenern vorschwebt.“ Gerhard Bachmann gab einen Überblick über die Nutzung der Dorfhäuser in Günzgen, Lienheim, Herdern und Bergöschingen. Untergebracht sind dort Vereinsräume, Wahlraum, ein zentraler Bürgersaal mit Küche und sanitäre Anlagen.





Das Stettener Schulhaus ist teilunterkellert und energetisch in sehr schlechtem Zustand. Das Gelände umfasst 2200 Quadratmeter, 270 Quadratmeter das Gebäude. Genutzt wird es derzeit von den Jagdhornbläsern, einer christlichen Gruppe, den Landfrauen, zur Gymnastik und als Treffpunkt der neu gegründeten Dorfgemeinschaft Stetten. Als Standort für ein Dorfhaus kristallisierte sich die Beibehaltung des bisherigen heraus, unter der Voraussetzung, dass es klare Nutzungsreglungen gibt, um die Anwohner vor zu großer Lärmbelästigung zu schützen. So sind private Feste, wie in den anderen Dorfhäusern, auf eine Veranstaltung im Monat begrenzt.

Die Tendenz ging dahin, statt aufwendiger Sanierung das Gebäude abzureißen und auf den bestehenden Keller neu aufzubauen. Ob dies sinnvoll ist, wird eine bauliche Untersuchung zeigen. In die Planung einbezogen wird auch die Gestaltung der Außenanlage. Aus dem Verein „Dorfgemeinschaft Stetten“ wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die Vorstellungen zur Nutzung entwickelt. Ende Mai wird Gerhard Bachmann eine erste Planungsskizze vorlegen. Bis Jahresende soll die Planung stehen, der Bau 2019 realisiert werden. Mittel sind im Haushalt bereits vorgesehen. Martin Benz informierte, dass die Gemeinde in Sachen Mehrzweckhallensanierung in Hohentengen dieses Jahr bei den Zuschüssen nicht zum Zuge kommt und sich damit der Hallenumbau verschiebe.