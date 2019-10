von rosemarie tillessen

Der Erfolg der Aufführung in der „Kaiserbühne„ liegt auch an den neuen Schauspielern Susanne Kunz und Patric Gehrig; aber auch an der geschickten Regie von Peter Niklaus Steiner, der gleichzeitig den Paartherapeuten spielt.

Höchste Konzentration bei der Therapie: Von links Susanne Kunz (Joana), Peter Niklaus Steiner (Therapeut und Regisseur) und Patric Gehrig (Valentin). | Bild: Rosemarie Tillessen

Das Paar, das sich auf der Bühne zur ersten therapeutischen Sitzung bei ihm eingefunden hat, wirkt hochgradig angespannt und nervös: Joana Dorek, Historikerin und Mutter zweier pubertierender Kinder und ihr Mann Valentin, technischer Direktor in der Flugzeugindustrie, beide um die 50 Jahre alt und seit 17 Jahren verheiratet. Der Zuschauer erkennt sofort: Die Beiden sind im fortgeschrittenen Streit- und Kampfstadium; jedes Wort des Einen löst giftigste Gegenreaktionen und Beleidigungen beim Anderen aus. Dabei war es doch einmal ganz anders.

Therapie mit Rollentausch

Der Therapeut sitzt gelassen wie ein Buddha zwischen den Beiden, zeigt unbegrenztes Verständnis – „Sie haben eine lebendige Streitkultur!“ – und vermittelt und gleicht aus: „Machen Sie sich bewusst, wozu die Krise gut war. Kommen Sie in Dialog über das Schöne von gestern.“ Und er macht Übungen mit ihnen, lässt sie Rollen tauschen. Einmal schafft er es sogar, dass schöne Erinnerungen hochkommen – Joana lächelt verklärt – doch schnell fällt das Paar zurück, wirft sich gegenseitige Affären vor und brüllt sich an, bis auch der Therapeut aufgibt.

Nach der Pause ist plötzlich alles anders

Der Therapeut ist nach einem Telefonat mit seiner Frau völlig verstört, er weint und will die Sitzung abbrechen. Doch das weckt ungeahnte Kräfte in dem streitbaren Paar und nimmt fast surrealistische Züge an. Mehr soll hier nicht verraten werden. Die Dialoge sind spritzig und messerscharf, und das turbulente Geschehen ist spannend, dramatisch und mit viel Augenzwinkern inszeniert. Alle drei Schauspieler überzeugen und geben auch der komödiantischen Seite viel Raum. Das Premierenpublikum jedenfalls applaudierte stürmisch.

Weitere Vorstellungen sind am 1.,2., 22.,23., 24., 28., 29. und 30. November, jeweils um 20 Uhr, an Sonntagen um 17 Uhr. Kartentelefon 004144/858 28 63 (montags 14 bis 16 Uhr, donnerstags 10 bis 12 Uhr).