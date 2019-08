von Sabine Gems-Thoma

Die Menschen zieht es in die Natur, auch bei Trauungen. Da an die Gemeindeverwaltung Hohentengen immer öfter der Wunsch nach einer standesamtlichen Trauung im Grünen herangetragen wurde, sind jetzt zwei neue Orte außerhalb des Rathauses zur Eheschließung ausgewählt worden: am Rheinwanderweg bei der Plastik „Das Fenster“ und in der Antoniuskapelle oberhalb von Schloss Rötteln.

Ein schöner Platz mit Blick auf den Rhein bietet sich bei der Plastik „Das Fenster“ von David Zehnder. Hier ist einer der beiden Orte, an denen künftig auch außerhalb des Rathauses standesamtliche Trauungen vollzogen werden. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Der neue Gemeinderat kam zu seiner ersten Sitzung nach der Konstituierung zusammen und erlebte gleich ein Novum. Da Bürgermeister Martin Benz kurzfristig erkrankt war und der erste Bürgermeisterstellvertreter Richard Wagner im Urlaub weilt, musste der Neu-Gemeinderat und erst vor einer Woche zum zweiten Bürgermeisterstellvertreter gewählte Heiko Zimmermann (Freie Wähler) gleich in seiner ersten Arbeitssitzung die Leitung übernehmen. Und das machte er souverän. Seine erste Amtshandlung war die Verpflichtung von Ute Jungmann (SPD) als Gemeinderätin, die urlaubsbedingt an der vorigen Sitzung nicht hatte teilnehmen können.

Gleich in seiner ersten „richtigen“ Sitzung wurde der neu gewählte Gemeinderat Heiko Zimmermann (FW) als zweiter Bürgermeisterstellvertreter aktiv und verpflichtete seine Gemeinderatskollegin Ute Jungmann (SPD), die urlaubsbedingt die letzte Sitzung nicht wahrnehmen konnte. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Nicht nur der verstärkte Wunsch nach einer Trauung im Freien, auch der Umstand, dass es bei der Belegung der Räume im Rathaus immer wieder zu Engpässen kommt, führte zur Überlegung, weitere Örtlichkeiten dafür zu widmen. Dies erläuterte Yvonne Vollmer in ihrer Funktion als Eheschließungsbeamtin. Und sie sagt: „Wir möchten dem Wunsch nach Naturtrauungen für den besonderen Tag im Leben eines Ehepaares gerne nachkommen.“

Für die beiden Vorschläge, Trauungen am Rhein an der Plastik „Das Fenster“ und in der im Gemeindebesitz befindlichen Antoniuskapelle zuzulassen, gab es breite Zustimmung. Rosi Drayer (SPD) hätte sich allerdings gewünscht, dass der Rat bei der Auswahl einbezogen gewesen wäre. Ob die Gebühr von 130 Euro für die Naturtrauung ausreichend sei, wollte Christian Brädler (FW) wissen. Sie orientiere sich an den Gebührensätzen der umliegenden Gemeinden, erklärte Vollmer.

Hauptamtsleiterin Tanja Würz merkte an, dass diese beiden Orte ein Einstieg wären und auch die spätere Widmung anderer Orte möglich sei. Der Vorschlag der Verwaltung wurde einstimmig angenommen.

Einhellige Zustimmung gab es auch für eine Änderung der nördlichen Baugrenze des bebauten Gebiets „Guggenmühle-Schlossäcker“, um eine bessere bauliche Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen. Statt 26 Meter Abstand von der L 161 müssen es künftig nur noch 15 Meter sein. Die Grundflächenzahl, das ist der Anteil des Grundstücks, der bebaut werden darf, bleibt dabei unverändert. Der Tagesordnungspunkt über die Optimierung des Betreuungsangebots der drei Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde wurde verschoben.