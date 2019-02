Hohentengen a.H. vor 1 Stunde

Noch viele Listenplätze frei: Bislang stehen 37 Kandidaten für die Gemeinderatswahl bereit

Am 26. Mai wird in Hohentengen ein neuer Gemeinderat gewählt. Bis zum 28. März müssen die Kandidaten feststehen. Die Fraktionen von CDU, Freie Wähler, SPD und Bündnis90/Die Grünen sind intensiv mit der Kandidatensuche beschäftigt. Mit zurzeit 37 Kandidaten sind die Listenplätze noch nicht ausgeschöpft. Wer kandidiert? Und wer will nicht mehr antreten?