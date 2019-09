Gut ein Jahr ist es her, seit die Gemeinde zusammen mit den Leiterinnen der drei Kindertagesstätten Hohentengen, Herdern und Lienheim begonnen hat, ein optimiertes Betreuungskonzept zu erarbeiten. Bisher wurden die Kinder nach Ortsteilen aufgeteilt.

Vor allem für die Kinder in den Gruppen aus Herdern und Lienheim wurde es problematisch, wenn man über den Vormittag hinausgehend eine Betreuung für sein Kind wollte. Diese mussten ab Mittag in den Kindergarten nach Hohentengen wechseln. Viel Unruhe, gerade während der Mittagszeit, waren unter anderem die Folge.

Um hier etwas mehr Ruhe und Konstanz für die Kinder zu ermöglichen, wurde jetzt, nach den Sommerferien, der Startschuss gegeben für das neue Konzept. Die Kinder werden ab sofort nach dem von den Eltern gewählten Betreuungskonzept, Ganztags, verlängerte Betreuungszeit oder Regelkindergarten, aufgeteilt. „Gut 90 Prozent der Anregungen von der Elternschaft konnten wir umsetzen“, informierte Bürgermeister Martin Benz den Gemeinderat während der öffentlichen Sitzung über die zurückliegenden Planungsschritte.

Schon jetzt zeigt sich, dass sich die vielen Beratungsstunden gelohnt haben, bestätigten auch die während der Sitzung anwesenden Leiterinnen der Betreuungseinrichtungen. „Es läuft toll“, resümierte die Leiterin aus Hohentengen Margot Schneider die ersten Tage und informierte weiterhin, dass schon jetzt „die Mittagszeit entspannter ist“.

Auch die von der Elternschaft geäußerten Bedenken, dass manche Kinder zukünftig mit dem Bus fahren müssen, haben sich in Luft aufgelöst. „Es funktioniert wirklich gut und die Kinder haben Spaß am Bus fahren“, berichtet Margot Schneider weiter.

Ebenfalls umgesetzt wurde die gewünschte Übergangslösung für Vorschülern und deren Geschwister, die wie bisher mit einem möglichen Wechsel am Nachmittag betreut werden. „Es betrifft acht Kinder und ist somit überschaubar“ schloss Hauptamtsleiterin Tanja Würz die Ausführungen. Ebenfalls aus der Elternschaft kam der Hinweis, dass die seit Januar geltenden Gebühren, doch deutlich zu hoch angesetzt wurden, was von Seiten des Bürgermeisters bestätigt wurde.

Der von der Verwaltung erarbeitete neue Vorschlag für die Gebühren sieht jetzt, vor allem im Bereich der Ein- und Zwei-Tages-Betreuung in der Kinderkrippe, eine Senkung von bis zu 60 Euro pro Monat vor. Einstimmig folgte das Gremium dem Vorschlag für die neuen Gebühren, die rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 gelten. Demnach werden zu viel gezahlte Beiträge in den kommenden Wochen an die Eltern zurück überwiesen.

Kindergärten

Aktuell werden in den drei Kindergärten 36 Kinder unter drei Jahren betreut, davon 30 Kinder in Hohentengen und sechs Kinder in Herdern. Weiter werden 122 Kinder über drei Jahren in den Einrichtungen betreut. Seit September findet in Herdern der Regel-Kindergarten statt. Auch in Lienheim wird dies angeboten zusätzlich zu den Verlängerten Öffnungszeiten. In Hohentengen sind die Kinder mit Ganztagesbetreuung untergebracht. Die genauen Gebühren sind unter www.hohentengen.de einzusehen.