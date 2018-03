Hohentengen a.H. Neue Wohnform: Betreuung im Alter in Hohentengen

Mit dem „Sozialen Projekt Pfarrwiese“ will die Gemeinde einen neuen Weg beschreiten. Wie diese ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren gestaltet und organisiert sein können, war das Thema des dritten Bürgerbeteiligungsabends.

Hohentengen – Wie im Alter wohnen, wenn es alleine nicht mehr geht? Mit dem „Sozialen Projekt Pfarrwiese“ will die Gemeinde einen neuen Weg beschreiten. Kernstück des geplanten Gebäudekomplexes auf der ehemaligen Pfarrwiese sind zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren. Wie diese gestaltet und organisiert sein können, das war das Thema des dritten Bürgerbeteiligungsabends.

Pflegebedürftigen Senioren den Verbleib in der Gemeinde und ein selbstbestimmtes Leben im letzten Lebensabschnitt bis zum Tod zu ermöglichen, das ist das Ziel, dass sich die Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Bürgern, Planer, Gemeinderäten und Vertretern des Caritasverbandes gesetzt hat. In vielen Diskussionen haben sich die Initiatoren für die gemeinschaftliche Wohnform in sogenannten selbstverantworteten ambulant betreuten Wohngruppen entschieden.

Die Merkmale einer solchen Wohngruppe erläuterte Katja Stark vom Caritasverband Hochrhein und stellte Beispiele vor. Alltag und Wohnen stehen im Vordergrund, die anstehenden Aufgaben, wie Einkaufen und Kochen, werden soweit dem einzelnen möglich, gemeinsam entschieden und getätigt. Die Betreuung übernehmen Präsenzkräfte, deren Stundenumfang am Bedarf orientiert ist und deren Umfang im Bewohnergremium, in das Bewohner, ein Angehöriger oder eine Betreuungsperson sich einbringen, gemeinschaftlich festgelegt wird.

In diesem Gremium wird auch über Ein- und Auszugskriterien, Tagesstruktur, Haushaltsgeld entschieden. Die ambulanten Pflegedienste sind frei wählbar. Wichtig seien die Einbindung von Angehörigen und ein bürgerschaftliches Engagement, betonte Stark. Etliche Fragen waren für die über 30 Teilnehmer des Abends offen und wurden lebhaft in Kleingruppen diskutiert. Deutlich wurde, dass einiges an Absprachen unter den Beteiligten notwendig ist, um das Zusammenleben zu gestalten. Hier nimmt das Bewohnergremium eine zentrale Rolle ein. Bewährt habe sich, so Katja Stark, eine Moderation des Gremiums.

Nicht für jeden ist diese Wohnform das Passende. Wichtig sei sich vorher über das gemeinschaftliche Wohnen gut zu informieren, um zu wissen, worauf man sich einlässt. „Es gibt Beispiele, wie eine solche Wohngemeinschaft aussehen kann“, machte Bürgermeister Martin Benz Mut, diese neue Wohnform gemeinschaftlich anzugehen. „Wir können hier auf schon gemachte Erfahrungen zurückgreifen und werden als Gemeinde nicht nur Vermieter, auch Ansprechpartner sein.“

Beim nächsten Bürgerbeteiligungsabend am Montag, 16. April, geht es um das Zusammenspiel der Dienstleister und Bewohner in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Beim fünften Abend, am Mittwoch, 16. Mai, steht das Thema Möglichkeiten, Chancen und Grenzen bürgerschaftlichen Engagements im Mittelpunkt.