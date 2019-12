von Sabine Gems-Thoma

Die Gemeinde Hohentengen hatte das 6560 Quadratmeter große Wiesengrundstück „Äußere Klausen“ am westlichen Ortseingang von Hohentengen von privat erwerben können und 2016 öffentlich für eine Bebauung ausgeschrieben. Schon da war klar, es sollen neue Wege in der Bebauung gegangen werden und eine verdichtete Bebauung durch Mehrgeschossigkeit erzielt werden, um der Nachfrage nach Wohnraum gerecht werden zu können.

Drei Bewerber reichten im Dezember 2016 eine Lageplanskizze mit ihren Vorstellungen ein. Lediglich der Entwurf des Büro Schanz Projektentwicklung entsprach der Vorstellung einer verdichteten Bauweise mit Eigentums- und Mietwohnungsbau. Zustimmung fand auch der Vorschlag des Büros, mindestens ein Drittel der Wohnungen als kostengünstigen Mietwohnraum zu realisieren.

Richtfest beim vorderen Teil der Wohnbebauung an der Hauptstraße im Westen von Hohentengen. 21 Wohnungen auf drei Geschossen plus Dachgeschoss entstehen hier. Im dahinter liegenden Teil wurde mit dem Bau weiterer 22 Wohnungen begonnen. | Bild: Sabine Gems-Thoma

In drei zusammenhängenden Blöcken steht jetzt im vorderen Grundstücksteil der Rohbau mit 21 Wohnungen, von Einzimmer- bis Fünfzimmer Wohnungen zwischen 34 und 127 Quadratmetern Fläche. Alle Wohnungen entstehen in Baugemeinschaften, das heißt, die zukünftigen Nutzer, sei es als Vermieter oder Bewohner, haben auch das Grundstück erworben und sind Bauherren.

Dabei gehört der vordere Teil einer Bauherrin, die hinteren drei Gebäude drei Baugemeinschaften. Das ganze Projekt wurde von Peter Schanz entwickelt. Sein Architekturbüro übernimmt im Auftrag der Bauherren Planung und Bauleitung. „Das Besondere daran ist, dass es kein Bauträgermodell ist, sondern die zukünftigen Nutzer selber Bauherren sind und an der Planung mitwirken.“

Die Baukosten konnten durch die verdichtete Bauweise und Synergieeffekte, die künftigen Nebenkosten durch den Standard für Niedrigenergiehäuser gering gehalten werden. Insgesamt neun Millionen Euro wird in die Wohnbebauung investiert. Für 15 Wohnungen wurde von der Gemeinde durch Grundbucheintrag eine Mietpreisdeckelung gesichert.

Und Stimmen, denen diese Art der Bebauung zu massiv erscheint? „Die sind mir noch nicht zu Ohren gekommen. Für mich ist es ein Blick in die Zukunft. Dem steigenden Wohnraumbedarf steht die begrenzte Landfläche gegenüber. Darum wird es künftig in diese Richtung gehen müssen, auch in anderen Gemeinden“, freut sich Peter Schanz, dass mit der Bebauung ein Beitrag zu verdichtetem und bezahlbaren Wohnraumschaffung geleistet werden kann.